На Україну чекає позитивне і сильне послання від НАТО, - Столтенберг (відео)

За словами очільника Альянсу, замість запрошення до членства Україна отримає "пакет підтримки", який точно має допомогти у війні з агресором.

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Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, пообіцяв, що відповідь щодо вступу України до Альянсу буде сформульована у спільному комюніке. При цьому вказав, що у документі ідеться про "шлях вперед". У відповіді політика фраза "запрошення до вступу" не пролунала. Коментар генсека був відповіддю на питання нардепа Олексія Гончаренка під час публічної бесіди з журналісткою NBC News.

Гончаренко отримав слово в останні секунди бесіди. Нардеп вимагав прямої відповіді: чи отримає Україна запрошення до Альянсу?

Генсек пояснив, що країни Північноатлантичного альянсу в цілому підтримують вступ України та пропонують "шлях". На цьому шляху підготовлено пакет допомоги, який посилить "стримування та оборону".

Столтенберг перелічив, що входить у пакет допомоги:

розбудова авіації, яку інтегрують з системами Альянсу,

посилення політичної співпраці, зокрема, створення Ради НАТО-Україна, яка почне перше засідання вже завтра,

скасування ПДЧ.

При цьому у відповіді генсека не ішлося ні про чітку дату, ні про план дій: "У комюніке, яке буде через кілька годин, є формулювання, деякі елементи з якого я сказав. Але лідери повинні остаточно схвалити [документ] і тоді ви [дізнаєтесь]. Я впевнений, що це буде позитивне та сильне повідомлення для України та про шлях вперед відносно членства".

Столтенберг відповів на питання Гончаренка

Зазначимо, американський історик Макс Бут опублікував колонку у виданні WP. Історик прокоментував можливість прийняття України до НАТО і зазначив, що розуміє — явне небажання ризикувати робить цей вступ найближчим часом неможливим.

Наразі відомо про спільну позицію, яку напрацювали країни-члени Альянсу. Про неї повідомили за підсумками спілкування Єнса Столтенберга та президента США Джо Байдена. Ідеться про те, що для України скасували План дій щодо членства.

Між тим на сайті Альянсу сформульовано основні тези стосовно того, що матиме Україна натомість. Ідеться про "пакет з трьох елементів, який наближає Україну до НАТО".

Нагадуємо, напередодні Єнс Столтенберг під час першого брифінгу на саміті у Вільнюсі також повідомив, що запрошення до вступу не буде. Він анонсував допомогу, яка має посприяти захисту від російського вторгнення.

Щодо закінчення війни у країн-членів НАТО поки що немає спільного бачення, пояснив журналіст Гідеон Рахман. Медійник виділив дві позиції: країни типу Польщі та Литви прагнуть повного розгрому Росії, країни типу Франції та Німеччини бояться провалу Кремля.