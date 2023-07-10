Розділилися на два табори: у НАТО по-різному бачать закінчення війни в Україні, — аналітик

За словами британського журналіста Гідеона Рахмана, Польща та країни Балтії хочуть, щоб Україну якомога швидше прийняли до НАТО. Водночас США та Німеччина хочуть уповільнити цей процес.

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Серед країн НАТО є два бачення закінчення війни в Україні, які безпосередньо впливають на процес вступу країни до Альянсу. Про це написав британський журналіст і військовий оглядач Гідеон Рахман у статті для Financial Times.

За словами аналітика, Польща та країни Балтії хочуть, щоб Україну якомога швидше прийняли до НАТО. Водночас США та Німеччина хочуть уповільнити цей процес, а Україні запропонувати інші гарантії безпеки. Вся річ у тому, що вони по-різному бачать закінчення війни з Росією.

Експерт заявив, що прихильники жорсткої лінії вважають, що спільною метою має бути повна перемога України та принизлива поразка Росії. Україна вже заплатила дуже високу ціну за обережність західних партнерів у плані постачання зброї. Однак у Штатах і Німеччині вважають, що потрібно дотримуватися обережності.

Як зазначив Рахман, Берлін не зацікавлений у розпаді Росії, а от Варшава — навпаки. У Вашингтоні кажуть, що Україна зможе стати членом НАТО, але в майбутньому, і "тиснуть на гальма". За такою точкою зору стоять побоювання з приводу того, що швидкий вступ України до Альянсу може затягнути війну та створити небезпечні ускладнення.

Повідомляється, що в США наполягають на унікальному військовому партнерстві з Україною, щоб вона могла отримувати високотехнологічну зброю західного зразка, консультації та інше. Рахман вважає, що іншим членам НАТО все-таки доведеться підлаштуватися під бачення США.

Нагадаємо, що професорка Університету Пеппердайна Кірон Скіннер вважає, що відправка касетних бомб Україні буде головною темою саміту НАТО у Вільнюсі. Вона нагадала про слова Байдена про необхідність в обґрунтованому шляху для приєднання України до Альянсу. За її словами, це поступка країнам ЄС, які прагнуть отримати пояс безпеки для захисту від РФ, але питання потребує ширшого обговорення.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт НАТО у Вільнюсі. Генсек НАТО також зазначив, що цей саміт має наблизити Україну до членства в НАТО.