Разделились на два лагеря: в НАТО по-разному видят окончание войны в Украине, — аналитик

По словам британского журналиста Гидеона Рахмана, Польша и страны Балтии хотят, чтобы Украина была как можно скорее принята в НАТО. Тогда как США и Германия хотят замедлить этот процесс.

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Среди стран НАТО есть два видения окончания войны в Украине, которые напрямую влияют на процесс вступления страны в Альянс. Об этом написал британский журналист и военный обозреватель Гидеон Рахман в статье для Financial Times.

По словам аналитика, Польша и страны Балтии хотят, чтобы Украина была как можно скорее принята в НАТО. Тогда как США и Германия хотят замедлить этот процесс, а Украине предложить другие гарантии безопасности. Все дело в том, что они по-разному видят окончание войны с Россией.

Эксперт заявил, что приверженцы жесткой линии считают, что общей целью должна быть полная победа Украины и унизительное поражение России. Украина уже заплатила очень высокую цену за осторожность западных партнеров в плане поставок оружия. Однако в Штатах и Германии считают, что нужно соблюдать осторожность.

Как отметил Рахман, Берлин не заинтересован в распаде России, а вот Варшава – наоборот. В Вашингтоне говорят, что Украина сможет стать членом НАТО, но в будущем и "давят на тормоза". За такой точкой зрения стоят опасения по поводу того, что быстрое вступление Украины в Альянс может затянуть войну и создать опасные осложнения.

Сообщается, что в США настаивают на уникальном военном партнерстве с Украиной, чтобы она могла получать высокотехнологичное оружие западного образца, консультации и прочее. Рахман считает, что остальным членам НАТО все-таки придется подстроиться под видение США.

Напомним, что профессор Университета Пеппердайна Кирон Скиннер считает, что отправка кассетных бомб Украине будет главной темой саммита НАТО в Вильнюсе. Она напомнила о словах Байдена про необходимость в обоснованном пути для присоединения Украины к Альянсу. По ее словам, это уступка странам ЕС, которые стремятся получить пояс безопасности для защиты от РФ, но вопрос требует более широкого обсуждения.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе. Генсек НАТО также отметил, что этот саммит должен приблизить Украину к членству в НАТО.