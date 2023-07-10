Президент Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе, — Столтенберг

Сообщается, что глава государства посетит столицу Литвы 12 июля, чтобы лично встретится с представителями стран-членов НАТО.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 10 июля.

"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании совета Украина-НАТО", – сказал он.

Генсек НАТО также отметил, что этот саммит должен приблизить Украину к членству в НАТО.

Журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter добавила, что украинский лидер приедет в среду, 12 июля, в столицы Литвы.

"Зеленский отправится в Вильнюс, Литва, чтобы лично встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому, согласно источникам, стремится присоединиться его страна. Он прибудет в среду, как мне сказали", — написала журналистка.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит состоится 11 и 12 июля. Местом проведения саммита НАТО будет дворец Литэкспо в Шалтунае. Проведение мероприятия было запланировано еще на саммите в Мадриде в 2022-м году.

Напомним, что СМИ писали, что США и Германия не поддержали упрощение ПДЧ в НАТО для Украины. В правительстве ФРГ подтвердили журналистам, что не поддержали упрощенного "Плана действий по членству" для Киева. Также выступили против США, тогда как Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии поддержали решение.

Кроме того, у Зеленского за день до саммита НАТО рассказали о финальных ожиданиях. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что мероприятие должно принести хорошие новости для Украины, а вот его советник Михаил Подоляк призвал союзников понять, что никакой альтернативы членству в Альянсе и быть не может.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что союзники по НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины. Он считает, что такой шаг поможет внести ясность в отношении приглашения Киева стать членом Альянса.