Президент Зеленський відвідає саміт НАТО у Вільнюсі, — Столтенберг

Повідомляється, що голова держави відвідає столицю Литви 12 липня, щоб особисто зустрітися з представниками країн-членів НАТО.

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Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт НАТО у Вільнюсі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції 10 липня.

"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні ради Україна-НАТО", — сказав він.

Генсек НАТО також зазначив, що цей саміт має наблизити Україну до членства в НАТО.

Журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс в Twitter додала, що український лідер приїде в середу, 12 липня, до столиці Литви.

"Зеленський вирушить до Вільнюса, Литва, щоб особисто зустрітися з лідерами НАТО на саміті військового альянсу, до якого, згідно з джерелами, прагне приєднатися його країна. Він прибуде в середу, як мені сказали", — написала журналістка.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт відбудеться 11 і 12 липня. Місцем проведення саміту НАТО буде палац Літекспо в Шалтунаї. Проведення заходу було заплановано ще на саміті в Мадриді 2022 року.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що США та Німеччина не підтримали спрощення ПДЧ у НАТО для України. В уряді ФРН підтвердили журналістам, що не підтримали спрощеного "Плану дій щодо членства" для Києва. Також виступили проти США, тоді як Велика Британія, Франція, Польща та країни Балтії підтримали рішення.

Крім того, у Зеленського за день до саміту НАТО розповіли про фінальні очікування. Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що захід має принести хороші новини для України, а ось його радник Михайло Подоляк закликав союзників зрозуміти, що жодної альтернативи членству в Альянсі і бути не може.

Також голова МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що союзники по НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України. Він вважає, що такий крок допоможе внести ясність щодо запрошення Києва стати членом Альянсу.