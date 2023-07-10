США та Німеччина не підтримали спрощення ПДЧ в НАТО для України, — Bild

В уряді ФРН підтвердили журналістам, що не підтримали спрощеного "Плану дій щодо членства" для Києва. Також виступили проти США, тоді як Велика Британія, Франція, Польща та країни Балтії підтримали рішення.

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США та Німеччина виступили за дотримання "Плану дій щодо членства" та проти його спрощення для України. Про це повідомляє Bild з посиланням на секретний документ.

Напередодні саміту НАТО представники країн Альянсу обговорюють та узгоджують формулювання, які будуть міститися в підсумковому комюніке. Німеччина, як випливає з внутрішнього урядового документа, який опинився в розпорядженні BILD, має намір блокувати рішення стосовно швидкого членства нашої держави в Альянсі. В уряді ФРН це підтвердили журналістам видання.

Берлін і Вашингтон разом виступили за дотримання "Плану дій щодо членства", який було ухвалено ще у 2008 році: він містить у собі безліч кроків, які має зробити Київ, перш ніж вступити в НАТО.

США виступають з дещо пом'якшеною позицією. За інформацією BILD, американське керівництво може підтримати відмову від довгострокового "Плану дії" для України за умови проведення реформ.

Водночас уряд Олафа Шольца наполягає на недоречності будь-яких формулювань про "майже готовий вступ України до НАТО". Німецька влада не планує погоджуватися ні зі згадкою запрошення, ні зі словами про "законне місце України в НАТО" в підсумковому документі після завершення саміту.

Велика Британія, Франція, Польща та країни Балтії виступають за якнайшвидше запрошення України до Альянсу. Цей план, окрім Німеччини, за інформацією видання, не підтримують також й США.

Що таке ПДЧ в НАТО

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ НАТО) – програма дій для країн-кандидатів у члени організації. Відповідні норми ухвалено 24 квітня 1999 року на саміті НАТО у Вашингтоні, США.

План дій щодо членства в НАТО реалізується з метою підтвердити чіткий курс держави на приєднання до Альянсу. ПДЧ є програмою для претендентів, у якій вказаний перелік заходів для реалізації, що дозволить вступити до воєнно-політичного блоку.

Реакція України на ймовірні рішення саміту НАТО у Вільнюсі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 10 липня зазначив, що саміт у Вільнюсі має принести хороші новини для України, а ось його радник Михайло Подоляк закликав союзників зрозуміти, що жодної альтернативи членству в Альянсі і бути не може. В Офісі Президента України заявили, що позиція Києва на саміті Альянсу буде предметною, тож є надія на хороші новини.

Нагадаємо, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 7 липня заявив, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт НАТО у Вільнюсі. Він наголосив, що в Альянсі створюють платформу не тільки для різних консультацій, а й для ухвалення важливих рішень.