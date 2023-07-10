Союзники по НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України, — Кулеба

Голова МЗС України вважає, що такий крок допоможе внести ясність щодо запрошення Києва стати членом НАТО.

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В Альянсі після інтенсивних переговорів досягли консенсусу щодо скасування Плану дій щодо членства в НАТО для України, повідомив 10 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО дійшли консенсусу щодо виключення ПДЧ зі шляху членства України", — зазначив голова МЗС України.

Голова МЗС привітав це рішення, яке, як він зазначив, скоротить шлях України до НАТО.

"Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом", — написав Кулеба.

План дій щодо членства (ПДЧ) — це програма НАТО, до якої приймають країни-кандидати на вступ.

Але 2022 року Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ, тож Україна наполягала на такому ж варіанті для неї.

Відомо, що у вересні 2022 року Україна подала заявку на прискорену процедуру членства в Альянсі.

Раніше, 9 липня Кулеба заявив, що в питанні членства України в НАТО ухвалили низку важливих рішень. Глава українського МЗС зазначив, що з цього питання вже час внести ясність, і саміт НАТО — слушний момент для цього.

Нагадаємо, оглядачі Telegraph повідомили, що Німеччина збирається наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО. Така позиція пов'язана з побоюванням Берліна виникнення прямого воєнного конфлікту блоку і Російської Федерації.