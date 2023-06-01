Гарантии безопасности для Украины: депутаты стран НАТО приняли важное заявление

По словам главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, представители парламентов стран-членов НАТО заявили, что присоединение Украины к Альянсу укрепит устойчивый мир не только в нашей стране, но и в Европе в целом.

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Главы комитетов иностранных дел парламентов государств-членов НАТО призывают на саммите в Вильнюсе определить путь присоединения Украины к Альянсу и дать ей четкие гарантии безопасности. Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в Facebook.

"Главы комитетов иностранных дел парламентов стран-членов НАТО призывают Альянс и глав государств и правительств провести Вильнюсский саммит НАТО, чтобы определить путь вступления Украины в НАТО и дать четкие и прочные гарантии безопасности для Украины", – написал он.

Также, по словам Стефанчука, в заявлении представителей парламентов государств, входящих в НАТО, говорится, что членство нашей страны в Альянсе укрепит устойчивый мир не только в Украине, но и в Европе в целом.

Кроме того, оно продемонстрирует, что РФ не имеет права накладывать вето на расширение военно-политического блока, а Украина может выбирать, к каким организациям безопасности и обороны присоединиться;

Стефанчук сообщил, что в документе также говорится, что евроатлантические ценности, которые объединяют стран-участниц НАТО, отстаивает и защищает прежде всего героический украинский народ. Украина сегодня является гарантом безопасности, а ее членство в Альянсе значительно усилит военно-политический блок.

"Мы уверены, что членство Украины в НАТО в значительной степени способствовало бы безопасности Альянса, говорится в заявлении", – пишет глава Верховной рады.

Напомним, 1 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что членство Украины в НАТО пока невозможно. По ее словам, двери НАТО открыты для принятия новых членов, среди которых в первом числе будут рассматриваться Швеция и Украина, однако о членстве Киева в Альянсе сейчас не может быть и речи.

31 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказала предложение о предоставлении Украине ряда гарантий безопасности со стороны членов НАТО. Они включают обеспечение страны необходимым вооружением перед ее присоединением к Альянсу.