В МИД Германии заявили о том, что членство Украины в НАТО пока невозможно

По словам главы МИД Германии, пока не закончится военный конфликт с Россией, о членстве Украины в НАТО не может быть и речи.

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Пока продолжается противостояние в войне против России, Украина не может стать членом НАТО. Об этом в четверг, 1 июня заявила министр иностранных дел германии Анналена Бербок перед неформальной встречей глав МИД стран-членов НАТО в Осло, сообщает издание DW.

На самой встрече в начале переговоров Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военный альянс готов принять Украину в качестве члена, но только после окончания войны. По его словам главный вопрос в том, как продолжать оказывать поддержку Украине и обеспечить ее "преимущества" в условиях войны с Россией.

Бербок в свою очередь отметила, что двери НАТО открыты для принятия новых членов, среди которых в первом числе будут рассматриваться Швеция и Украина, однако о членстве Киева в альянсе сейчас не может быть и речи.

"В то же время понятно также, что мы не можем говорить о новом членстве в разгар войны", – отмеила Бербок, комментируя обсуждение о статусе Украины.

Также Бербок отметила, что сегодняшние переговоры в Осло должны стать "подготовительной почвой" перед саммитом лидеров стран НАТО, который запланирован на июль 2023 года.

Напомним, что на днях члены НАТО высказали о намерениях предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку страны и ее заявки на членство, хотя конкретный путь для вступления в Альянс все еще остается более отдаленной перспективой.

При этом, по результатам проведенного весной 2023 года опроса стало известно, что граждане пяти стран НАТО поддерживают, чтобы Украины вошла в состав Альянса до окончания войны с Россией.