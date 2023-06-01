У МЗС Німеччини заявили про те, що членство України в НАТО поки що неможливе

За словами голови МЗС Німеччини, поки не закінчиться військовий конфлікт із Росією, про членство України в НАТО не може бути й мови.

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Поки триває протистояння у війні проти Росії, Україна не може стати членом НАТО. Про це в четвер, 1 червня, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед неформальною зустріччю голов МЗС країн-членів НАТО в Осло, повідомляє видання DW.

На саміті на початку переговорів Генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що військовий альянс готовий прийняти Україну як члена, але тільки після закінчення війни. За його словами, головне питання в тому, як продовжувати надавати підтримку Україні та забезпечити їй "переваги" в умовах війни з Росією.

Бербок у свою чергу зазначила, що двері НАТО відчинені для прийняття нових членів, серед яких у першому числі розглядатимуться Швеція та Україна, проте про членство Києва в альянсі зараз не може бути й мови.

"Водночас зрозуміло також, що ми не можемо говорити про нове членство у розпал війни", — наголосила Бербок, коментуючи обговорення про статус України.

Також Бербок зазначила, що сьогоднішні переговори в Осло мають стати "підготовчим підґрунтям" перед самітом лідерів країн НАТО, який заплановано на липень 2023 року.

Нагадаємо, що днями члени НАТО висловили наміри запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку країни та її заявки на членство, хоча конкретний шлях для вступу до Альянсу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

За результатами проведеного навесні 2023 року опитування стало відомо, що громадяни п'яти країн НАТО підтримують, щоб Україна увійшла до складу Альянсу до закінчення війни з Росією.