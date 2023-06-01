Гарантії безпеки для України: депутати країн НАТО прийняли важливу заяву

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, представники парламентів країн-членів НАТО заявили, що приєднання України до Альянсу зміцнить стійкий мир не лише в нашій країні, а й у Європі загалом.

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Глави комітетів закордонних справ парламентів держав-членів НАТО закликають на саміті у Вільнюсі визначити шлях приєднання України до Альянсу та надати їй чіткі гарантії безпеки. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.

"Глави комітетів закордонних справ парламентів країн-членів НАТО закликають Альянс і глав держав та урядів провести Вільнюський саміт НАТО, щоб визначити шлях вступу України до НАТО та дати чіткі та міцні гарантії безпеки для України", — написав він.

Також, за словами Стефанчука, у заяві представників парламентів держав, що входять до НАТО, йдеться, що членство нашої країни в Альянсі зміцнить стійкий мир не лише в Україні, а й у Європі загалом.

Крім того, воно продемонструє, що РФ не має права накладати вето на розширення військово-політичного блоку, а Україна може обирати, до яких організацій безпеки та оборони приєднатися.

Стефанчук повідомив, що у документі також йдеться, що євроатлантичні цінності, які об'єднують країн-учасниць НАТО, відстоює та захищає насамперед героїчний український народ. Україна сьогодні є гарантом безпеки, а її членство в Альянсі значно посилить воєнно-політичний блок.

"Ми впевнені, що членство України в НАТО значною мірою сприяло б безпеці Альянсу, йдеться у заяві", — пише голова Верховної ради.

Нагадаємо, 1 червня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що членство України в НАТО поки неможливе. За її словами, двері НАТО відчинені для прийняття нових членів, серед яких у першому числі розглядатимуться Швеція та Україна, проте про членство Києва в Альянсі зараз не може бути й мови.

31 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн висловила пропозицію щодо надання Україні низки гарантій безпеки з боку членів НАТО. Вони включають забезпечення країни необхідним озброєнням перед її приєднанням до Альянсу.