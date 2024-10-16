Закон про історичне підвищення податків: для кого військовий збір залишиться на рівні 1,5%
Податок залишиться на старому рівні лише для деяких категорій населення, зазначають журналісти. Для всіх інших осіб ставка військового збору підвищується.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 11416д щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Наразі він направлений на підпис президенту України. Про фінальну частину документа розповідає "Судово-юридична газета".
Зокрема, в ньому передбачається підвищення для найманих працівників військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників. Військовий збір становитиме 1,5% для військовослужбовців та працівників Збройних Сил України. Окрім них, податок не збільшиться для співробітників:
- Служби безпеки України;
- Національної гвардії України;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Державної прикордонної служби України;
- Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Управління державної охорони України;
- співробітників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- Державної спеціальної служби транспорту.
Загалом за фінальною редакцією документа ставка військового збору становитиме 5% для:
- фізичних осіб — резидентів, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;
- фізичних осіб — резидентів, які володіють та/або користуються земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, у частині мінімального податкового зобов’язання;
- фізичних осіб — нерезидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;
- податкових агентів.
Також документ передбачає встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх ФОП І, ІІ і ІV груп у розмірі 10% від розміру мінімальної зарплати (800 грн щомісяця). Також з 1 жовтня встановлюється військовий збір у розмірі 1% від доходу для всіх ФОП та юридичних осіб ІІІ групи єдиного податку.
Об'єктом оподаткування резидента є:
- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
- іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
Об'єктом оподаткування нерезидента є:
- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;
- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Також зазначається, що починаючи з 1 січня року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, ставка збору для фізосіб знов має становити 1,5% від об’єкта оподаткування.
Нагадаємо, що про "історичне" підвищення податків повідомив народний депутат Ярослав Железняк 10 жовтня. Він зазначив, що Верховна Рада України проголосувала в цілому за законопроєкт № 11416д щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.
Цей проєкт закону передбачає підвищення військового збору та низку нововведень. Після його прийняття, того ж дня Фокус розібрався, що саме ухвалили депутати.