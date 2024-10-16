Закон про історичне підвищення податків: для кого військовий збір залишиться на рівні 1,5%

Податок залишиться на старому рівні лише для деяких категорій населення, зазначають журналісти. Для всіх інших осіб ставка військового збору підвищується.

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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 11416д щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Наразі він направлений на підпис президенту України. Про фінальну частину документа розповідає "Судово-юридична газета".

Зокрема, в ньому передбачається підвищення для найманих працівників військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників. Військовий збір становитиме 1,5% для військовослужбовців та працівників Збройних Сил України. Окрім них, податок не збільшиться для співробітників:

Служби безпеки України;

Національної гвардії України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державної прикордонної служби України;

Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Управління державної охорони України;

співробітників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Державної спеціальної служби транспорту.

Загалом за фінальною редакцією документа ставка військового збору становитиме 5% для:

фізичних осіб — резидентів, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

фізичних осіб — резидентів, які володіють та/або користуються земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, у частині мінімального податкового зобов’язання;

фізичних осіб — нерезидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

податкових агентів.

⁠Також документ передбачає встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх ФОП І, ІІ і ІV груп у розмірі 10% від розміру мінімальної зарплати (800 грн щомісяця). Також з 1 жовтня встановлюється військовий збір у розмірі 1% від доходу для всіх ФОП та юридичних осіб ІІІ групи єдиного податку.

Об'єктом оподаткування резидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об'єктом оподаткування нерезидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Також зазначається, що починаючи з 1 січня року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, ставка збору для фізосіб знов має становити 1,5% від об’єкта оподаткування.

Нагадаємо, що про "історичне" підвищення податків повідомив народний депутат Ярослав Железняк 10 жовтня. Він зазначив, що Верховна Рада України проголосувала в цілому за законопроєкт № 11416д щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

Цей проєкт закону передбачає підвищення військового збору та низку нововведень. Після його прийняття, того ж дня Фокус розібрався, що саме ухвалили депутати.