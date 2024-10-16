Закон об историческом повышении налогов: для кого военный сбор останется на уровне 1,5%

Налог останется на старом уровне только для некоторых категорий населения, отмечают журналисты. Для всех остальных лиц ставка военного сбора повышается.

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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 11416д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения. Сейчас он направлен на подпись президенту Украины. О финальной части документа рассказывает "Судебно-юридическая газета".

В частности, в нем предусматривается повышение для наемных работников военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников. Военный сбор составит 1,5% для военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины. Кроме них, налог не увеличится для сотрудников:

Службы безопасности Украины;

Национальной гвардии Украины;

Службы внешней разведки Украины; Службы внешней разведки Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Управления государственной охраны Украины;

сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

Государственной специальной службы транспорта.

В целом по финальной редакции документа ставка военного сбора составит 5% для:

физических лиц — резидентов, получающих доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы;

физических лиц — резидентов, владеющих и/или пользующихся земельными участками, отнесенными к сельскохозяйственным угодьям, в части минимального налогового обязательства;

физических лиц — нерезидентов, получающих доходы из источника их происхождения в Украине;

налоговых агентов.

Также документ предусматривает установление с 1 октября 2024 года военного сбора для всех ФЛП I, II и IV групп в размере 10% от размера минимальной зарплаты (800 грн ежемесячно). Также с 1 октября устанавливается военный сбор в размере 1% от дохода для всех ФЛП и юридических лиц III группы единого налога.

Объектом налогообложения резидента являются:

общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются налогом во время их начисления (выплаты, предоставления);

иностранные доходы — доходы (прибыль), полученные из источников за пределами Украины.

Объектом налогообложения нерезидента являются:

общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине;

доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются налогом при их начислении (выплате, предоставлении).

Также отмечается, что начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение, ставка сбора для физлиц вновь должна составлять 1,5% от объекта налогообложения.

Напомним, что об "историческом" повышении налогов сообщил народный депутат Ярослав Железняк 10 октября. Он отметил, что Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект № 11416д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения.

Этот проект закона предусматривает повышение военного сбора и ряд нововведений. После его принятия, в тот же день Фокус разобрался, что именно приняли депутаты.