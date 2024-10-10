Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект об историческом увеличении налогов в Украине на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в 2025-м. Проект закона предусматривает повышение военного сбора и ряд нововведений. Фокус разобрался, что именно приняли депутаты.

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Законопроект № 11416 о рекордном увеличении налогов в Украине, повышении военного сбора с 1,5% до 5% и ряда других сборов поддержали 247 депутатов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Перед этим Рада отказалась повышать ставку военного сбора (ВС) с 1,5% до 5% для военнослужащих, поэтому нардепы приняли повышение ВС до 5% для всех остальных налогоплательщиков.

ВР проголосовала в целом за законопроект об историческом увеличении налогов в Украине

Какие налоги повысят и введут

Представленный в парламент документ предусматривает:

внедрение военного сбора для физических лиц-предпринимателей: с 1,5% до 5%; установление его в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы; установление военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты;

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

увеличение минимального налогового обязательства для земельных участков;

25% налога на прибыль для финкомпаний (кроме страховщиков);

освобождение кэшбека от налогообложения;

переход на ежемесячную отчетность по НДФЛ — налог на доходы физических лиц (для экономического бронирования);

совершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;

увеличение ренты на добычу щебня.

Эксперты рассказали, какие налоги повысят и введут Фото: Из открытых источников

Часть плана: зачем повышать налоги в Украине

По расчетам правительства, такие налоговые изменения в Украине должны добавить в бюджет еще 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в следующем.

Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, деньги нужны для перекрытия недостатка средств на финансирование армии и дополнительную мобилизацию. В то же время известно, что на военные расходы только в этом году не хватает минимум 500 млрд грн.

По расчетам правительства, налоговые изменения в Украине должны добавить в бюджет еще 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в следующем

"Мы знаем, что финансирование каждого военного для бюджета стоит 1,2 млн грн. Соответственно, когда мы добираем людей, должны увеличивать бюджет ВСУ... Цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана, — это тот дефицит, который нужен ВСУ до конца этого года", — заявил глава правительства.

При этом премьер напомнил, что международные партнеры не предоставляют средства на украинскую армию, поэтому Украина финансирует ее из внутренних ресурсов, включая налоги.

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"Одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе", — пояснил Денис Шмыгаль.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, повышение налогов действительно является частью плана.

"Другая часть это привлечение средств через ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов). И остается важной вехой помощь ЕС по доходам от замороженных активов РФ на 35 млрд евро, которая была проголосована. Все выглядит неплохо. Но нужно будет посмотреть на реализацию этого плана", — прокомментировал ситуацию Фокусу Андрей Шевчишин.

Введено совершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС

Так же, по его мнению, нужно следить и за тем, как будет развиваться ситуация с автозаправочными станциями, которые должны теперь осуществлять авансовые платежи налога на прибыль в размере 30, 45 или 60 тыс. грн в зависимости от типа заправки за каждое место продажи горючего, а также привязываются к курсу евро ставки авансовых налоговых взносов для пунктов обмена валют. Отметим, что такой взнос составит 700 евро за каждый пункт обмена валюты, в частности, в Киеве, и 600 евро в городах с населением более 50 тыс. человек и 200 евро для остальных населенных пунктов.

АЗС должны теперь осуществлять авансовые платежи налога на прибыль в размере 30, 45 или 60 тыс. грн в зависимости от типа заправки за каждое место продажи топлива, а также привязываются к курсу евро ставки авансовых налоговых взносов для пунктов обмена валют

Андрей Шевчишин объяснил цель такого шага детенизацией топливного бизнеса, существование которого теперь будет зависеть от администрирования.

"Здесь есть два момента: первый — администрирование, а второй — ответные действия АЗС. Со стороны разработчиков закона выглядит так, что могут платить все. Просто сейчас они находятся в тени и занижают налоги. Как будет по факту, покажет время. Вероятно, кто-то действительно закроется, кто-то останется в тени. И это будет зависеть именно от администрирования. Для некоторых станций и повышение военного сбора может стать сдерживающим фактором или фактором погружения в тень", — отметил аналитик.

Повышение налогов ощутимо ударит по карманам граждан Фото: УНИАН

Можно ли было не повышать налоги и кто именно почувствует изменения

Фокус также расспросил экспертов, можно ли было избежать повышения налогов и на чьи плечи ляжет основная нагрузка от этого: бизнеса, банков или обычных потребителей? Мнения разделились.

Так, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин считает увеличение налоговой нагрузки вынужденным шагом, избежать которого было почти невозможно из-за большого дефицита госбюджета.

Увеличение налоговой нагрузки вынужденным шагом, избежать которого было почти невозможно из-за большого дефицита госбюджета

"Налогообложение банков по ставке 50%, в определенной степени, выглядит оправданным решением, потому что значительная часть доходов банковской системы формируется благодаря процентам по государственным облигациям. Условно говоря, банки должны поделиться с государством сверхприбылями, которые формируются через текущие высокие процентные ставки по ОВГЗ и временно высокие ставки по депозитным сертификатам Нацбанка. Надо понимать, что примерно 55% активов отечественной банковской системы сосредоточено в государственных банках, которые по сути в любом случае платят в госбюджет всю свою прибыль в виде дивидендов", — сказал он.

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Поэтому для государственных банков ситуация почти не изменится, ведь они и так отдают почти все что зарабатывают, а в отдельных случаях наоборот даже просят от государства докапитализацию.

Экономист, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии Фокусу выразил скептицизм относительно проголосованного законопроекта о повышении налогов, который, по его мнению, не решает проблему нехватки средств на мобилизацию, что доказал простыми расчетами.

"Государству нужно полтриллиона гривен. В лучшем случае, сейчас соберут 35 млрд грн, что ничего не решит. К тому же, разве это налоги на бизнес? Эти налоги лягут на потребителей, что, на мой взгляд, не спасет ситуацию никоим образом. Так что смысл этого процесса непонятен. Разве для внешней аудитории, чтобы показать западным партнерам, что мы поднимаем налоги... Относительно дополнительной мобилизации, тоже можем посчитать: один мобилизованный бюджета в год обходится в 1 млн 300 тыс. Если мы хотим дополнительно мобилизовать 300 тыс., нам нужно искать в бюджете 400 млрд грн. На сегодня за 30 млрд дополнительных налогов мы мобилизуем 30 тыс. человек. Не 300, а 30-ть!" — подчеркнул Пендзин.

Поданный в парламент документ предусматривает внедрение военного сбора для физических лиц-предпринимателей

В то же время такое повышение налогов ощутимо ударит по карманам граждан.

"Да, единый социальный взнос (ЕСВ) действительно платит бизнес. Однако и здесь можем посчитать, кто именно потеряет от его возврата, а также увеличения военного сбора. Изменится ваш оклад. Из него вытянут НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и военный сбор, а все оставшиеся средства выдадут вам. И, если раньше вы платили 1,5% военного сбора, то сейчас — 5%, то есть вам выдадут на 3,5% меньше денег, чем раньше. При этом бизнес говорит, что не сможет покрыть эти 3,5% за счет собственных средств. Поэтому возникает вопрос: кто именно почувствует дополнительное давление от повышения налогов? Мы с вами, у которых из кармана вытащили 3,5% нашей чистой заработной платы", — пояснил Пендзин.

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Ранее Фокус сообщал, что с 1 октября 2024 года ставка военного сбора для ФОПов повышается.

В частности, для ФЛП плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп военный сбор составит 10% от размера минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января отчетного года. То есть до декабря 2024 года сумма будет составлять 710 грн, а с 1 января 800 грн.