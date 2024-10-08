Страховой платеж, который осуществляют работодатели за своих работников, а также физические лица-предприниматели, снова становится актуальным. Фокус выяснил максимальную сумму ЕСВ и как будет начисляться взнос.

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С 2025 года единый социальный взнос для физических лиц-предпринимателей возвращается. Об этом рассказала народный депутат, член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По словам Южаниной, приостановление действия этой нормы закона о ЕСВ предусмотрено п. 3 заключительных положений проекта госбюджета (законопроект № 12000).

С 2025 года единый социальный взнос для ФЛП возвращается

Сейчас украинцы, которые занимаются предпринимательской деятельностью, могут не платить ЕСВ, несмотря на неоднократные напоминания налоговой о последствиях. А именно о влиянии уплаты ЕСВ на страховой стаж. Но согласно п. 3 заключительных положений законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" планируется приостановить действие положений, которые предусматривали возможность ФЛП в период военного положения не платить за себя ЕСВ, объясняет Фокусу адвокат, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников.

Сейчас украинцы, которые занимаются предпринимательской деятельностью, могут не платить ЕСВ, несмотря на то, что налоговая неоднократно напоминала о влиянии его уплаты на зачисление страхового стажа

"То есть, с момента вступления в силу закона Украины "О Государственном бюджете на 2025 год" в редакции, которая сейчас рассматривается в Верховной Раде Украины, льгота по ЕСВ действовать не будет", — добавил он.

В законопроекте о госбюджете на 2025 год предусмотрена еще одна норма по ЕСВ Фото: Getty Images

ЕСВ на 2025 год: что изменится

Отметим, что в законопроекте о госбюджете на 2025 год предусмотрена еще одна норма по ЕСВ. Речь идет об увеличении размера максимальной базы для начисления ЕСВ с нынешних 15 до 20 минимальных зарплат.

То есть со следующего года, отметила Нина Южанина, взнос будет начисляться с зарплат на 40 тыс. больше, чем сегодня, а именно, до 160 тыс. грн. Максимальная сумма ЕСВ составит 35 200 грн (сегодня 26 400 грн). При этом взнос по новым правилам будут платить как работодатели, так и собственно ФЛП.

С 2025 года взнос будет начисляться с зарплат на 40 тыс. больше, чем сегодня, а именно, до 160 тыс. грн. Максимальная сумма ЕСВ составит 35 200 грн (сегодня 26 400 грн)

ЕСВ является регулярным, обязательным и ежемесячным платежом, который нужно осуществлять не позднее 20-го числа следующего месяца, вносить раз в квартал или в конце года. Следствием неуплаты ЕСВ является неначисление пенсионного стажа.

Отметим, что в 2025 году сам размер ЕСВ с 1 января не изменится. Произойдет это из-за того, что проектом госбюджета на 2025 год минимальная зарплата в Украине останется такой же — 8 тыс. грн. Поэтому за месяц страхового стажа в следующем году нужно внести 1760 грн (22% от размера минимальной зарплаты) или 5280 грн за квартал.

"Итак, в 2025 году ФЛП будут обязаны платить за себя ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты. Наряду с этим, поскольку размер минимальной заработной останется на уровне 8 тыс. грн, ежемесячный платеж для ФЛП будет составлять 1760 грн, а за год — 21 120 грн", — подтверждает Андрей Шабельников.

В 2025 году ФЛП будут обязаны платить за себя ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты Фото: УНИАН

Кто освобождается от уплаты ЕСВ

Физические лица-предприниматели, имеющие основное место работы, в соответствии с нормой (ч.6 ст.4 закона о ЕСВ), которая продолжает действовать, освобождаются от уплаты ЕСВ за себя, если работодатель уплатил за месяц отчетного периода хотя бы минимальный страховой взнос.

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Однако есть еще ряд предпринимателей, которые смогут не платить ЕСВ в 2025 году, а именно:

ФЛП, которые находятся на временно оккупированных территориях;

предприниматели на общей системе налогообложения в случае отсутствия прибыли;

независимые ФЛП, которые получают пенсию или соцпомощь;

пенсионеры-ФЛП, если получают выплаты по возрасту или за выслугу лет, или лица с инвалидностью, которые являются предпринимателями.

А что со ставкой военного сбора для ФЛП?

Обратим внимание, что ставка военного сбора для ФЛП с 1 октября 2024 года повышается.

В частности, для ФЛП плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп военный сбор составит 10% от размера минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января отчетного года. То есть до декабря 2024 года сумма будет составлять 710 грн, а с 1 января — 800 грн.

Ставка военного сбора для ФЛП с 1 октября 2024 года повышается Фото: УНИАН

В то же время ФЛП 3 группы будут платить военный сбор в размере 1% от доходов.

На фоне изменения налогов для ФЛП Фокус поинтересовался, будет ли это иметь долговременный эффект для экономики страны.

Как отметил заместитель председателя АО "Алиби" Алексей Бебель, обычно введение новых налогов или рост размера существующих, а также расширение базы налогообложения, имеет непродолжительный эффект.

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"Из-за того, что он будет приходиться на уже заключенные контракты, первые три-четыре месяца произойдет скачок в поступлениях в бюджет от этих налогов, затем количество платежей сократится, а, при определенных условиях, через полгода после этого скачка сумма сборов будет меньше, чем перед введением увеличенных налогов. Падение произойдет потому, что примерно за четыре месяца будут выработаны новые пути оптимизации, а стагнация сборов может происходить на фоне усиления кризисных явлений в экономике и дальнейшего сокращения потребления со стороны населения", — сказал Бебель.

Тем временем, новых ФОПов в Украине становится все меньше. Фокус уже исследовал, почему в воюющей стране резко сократилась регистрация предпринимателей. И прежде всего эксперты связали это с войной, обнищанием граждан и дефицитом кадров.