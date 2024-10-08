Страховий платіж, який здійснюють роботодавці за своїх працівників, а також фізичні особи-підприємці, знову стає актуальним. Фокус з’ясував максимальну суму ЄСВ і як нараховуватиметься внесок.

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Із 2025 року єдиний соціальний внесок для фізичних осіб-підприємців повертається. Про це розповіла народна депутатка, член комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За словами Южаніної, зупинення дії цієї норми закону про ЄСВ передбачено п. 3 прикінцевих положень проєкту держбюджету (законопроєкт № 12000).

Із 2025 року єдиний соціальний внесок для ФОП повертається

Нині українці, які займаються підприємницькою діяльністю, можуть не платити ЄСВ, попри те, що податкова неодноразово нагадувала що буде, якщо не платити ЄСВ під час війни, а саме про вплив його сплати на зарахування страхового стажу. Але згідно п. 3 прикінцевих положень законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2025 рік" планується призупинити дію положень, які передбачали можливість ФОПів в період воєнного стану не сплачувати за себе ЄСВ, пояснює Фокусу адвокат, керівний партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков.

Нині українці, які займаються підприємницькою діяльністю, можуть не платити ЄСВ, попри те, що податкова неодноразово нагадувала про вплив його сплати на зарахування страхового стажу

"Тобто, з моменту набрання чинності закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік" в редакції, що нині розглядається у Верховній Раді України, пільга по ЄСВ діяти не буде", — додав він.

У законопроєкті про держбюджет на 2025 рік передбачена ще одна норма щодо ЄСВ Фото: Getty Images

ЄСВ на 2025 рік: що зміниться

Зазначимо, що у законопроєкті про держбюджет на 2025 рік передбачена ще одна норма щодо ЄСВ. Йдеться про збільшення розміру максимальної бази для нарахування ЄСВ з нинішніх 15 до 20 мінімальних зарплат.

Тобто з наступного року, зауважила Ніна Южаніна, внесок нараховуватиметься із зарплат на 40 тис. більших, ніж сьогодні, а саме, до 160 тис. грн. Максимальна сума ЄСВ становитиме 35 200 грн (сьогодні 26 400 грн). При цьому внесок за новими правилами сплачуватимуть як роботодавці, так і власне ФОПи.

З 2025 року внесок нараховуватиметься із зарплат на 40 тис. більших, ніж сьогодні, а саме, до 160 тис. грн. Максимальна сума ЄСВ становитиме 35 200 грн (сьогодні 26 400 грн)

ЄСВ є регулярним, обов’язковим та щомісячним платежем, який потрібно здійснювати не пізніше 20-го числа наступного місяця, вносити раз на квартал чи наприкінці року. Наслідком несплати ЄСВ є ненарахування пенсійного стажу.

Зазначимо, що 2025 року сам розмір ЄСВ з 1 січня не зміниться. Відбудеться це через те, що проєктом держбюджету на 2025 рік мінімальна зарплата в Україні залишиться такою ж — 8 тис. грн. Тож за місяць страхового стажу наступного року потрібно внести 1760 грн (22% від розміру мінімальної зарплати) або 5280 грн за квартал.

"Отже, у 2025 році ФОПи матимуть обов’язок сплачувати за себе ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Поряд з цим, оскільки розмір мінімальної заробітної залишиться на рівні 8 тис. грн, щомісячний платіж для ФОПів складатиме 1760 грн, а за рік — 21 120 грн", — підтверджує Андрій Шабельніков.

У 2025 році ФОПи матимуть обов"язок сплачувати за себе ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної зарплати Фото: УНІАН

Хто звільняється від сплати ЄСВ

Фізичні особи-підприємці, які мають основне місце роботи, відповідно із нормою (ч. 6 ст. 4 закону про ЄСВ), що продовжує діяти, звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо роботодавець сплатив за місяць звітного періоду хоча б мінімальний страховий внесок.

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Проте є ще низка підприємців, які зможуть не сплачувати ЄСВ 2025 року, а саме:

ФОПи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

підприємці на загальній системі оподаткування у разі відсутності прибутку;

незалежні ФОПи, які отримують пенсію чи соцдопомогу;

пенсіонери-ФОПи, якщо отримують виплати за віком або за вислугу років, чи особи з інвалідністю, які є підприємцями.

А що зі ставкою військового збору для ФОП?

Звернемо увагу, що ставка військового збору для ФОПів з 1 жовтня 2024 року підвищується.

Зокрема для ФОП платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп військовий збір складе 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного року. Тобто до грудня 2024 року сума складатиме 710 грн, а з 1 січня 800 грн.

Ставка військового збору для ФОПів з 1 жовтня 2024 року підвищується Фото: УНІАН

Водночас ФОПи 3 групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від доходів.

На тлі зміни податків для ФОП Фокус поцікавився, чи буде це мати довготривалий ефект для економіки країни.

Як зазначив заступник голови АО "Алібі" Олексій Бебель, зазвичай введення нових податків чи зростання розміру існуючих, а також розширення бази оподаткування, має нетривалий ефект.

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"Через те, що він припадатиме на вже укладені контракти, перші три-чотири місяці відбудеться стрибок у надходженнях до бюджету від цих податків, потім кількість платежів скоротиться, а, за певних умов, через пів року після цього стрибка сума зборів буде меншою, ніж перед запровадженням збільшених податків. Падіння відбудеться тому, що приблизно за чотири місяці буде вироблено нові шляхи оптимізації, а стагнація зборів може відбуватися на тлі посилення кризових явищ у економіці та подальшого скорочення споживання з боку населення", — сказав Бебель.

Тим часом, нових ФОПів в Україні стає все менше. Фокус вже досліджував, чому в країні, що воює, різко скоротилась реєстрація підприємців. І насамперед експерти пов'язали це із війною, зубожінням громадян та дефіцитом кадрів.