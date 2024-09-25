Влітку 2024 року кількість зареєстрованих ФОПів зменшилася на 19,8% у порівнянні з минулим періодом. Водночас різко зросла кількість жінок-підприємиць. Фокус дослідив тенденцію.

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У червні 2024 року реєстрація нових українських фізичних осіб-підприємців (ФОП) зменшилася на третину у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Водночас українці за три місяці закрили 8,8 тис. ІТ ФОПів, що у 2,6 раза більше, порівняно з таким же періодом 2021 року (3,4 тис.). Про це йдеться у дослідженні від команди YouControl.Market. Як пояснили Фокусу експерти, такій ситуації є кілька пояснень, зокрема, воєнні ризики та підвищення податків.

В Україні побільшало жінок-підприємиць, які реєструють ФОП

Різко впала реєстрація нових фізичних осіб-підприємців: що виявило дослідження

"У червні 2024 в Україні різко впала кількість реєстрацій ФОПів. Як з’ясувалося, влітку 2024 року жінки відкрили рекордну кількість ФОПів за останні 4 роки, одначе, загальна кількість фізичних осіб-підприємців менша ніж у 2023 та 2021 роках", — йдеться у новому дослідженні.

Загалом в Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів. Це на 19,8% менше, ніж влітку минулого року (91,8 тис.) і лише на 5% менше, ніж за той же період у 2021 році (77,5 тис.).

В Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів. Це на 19,8% менше, ніж влітку минулого року (91,8 тис.) і лише на 5% менше, ніж за той же період у 2021 році (77,5 тис.)

Кількість припинених ФОПів у 2024 році (48 тис.) знизилася на 9,38% у порівнянні з 2023 роком (52,9 тис.). Проте у порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) кількість закритих ФОПів зросла на 12,6%.

"Виявлений факт зменшення кількості реєстрацій підтверджує наші попередні висновки про те, що високий рівень реєстрації юридичних осіб та ФОП у 2023 році мав природу "відкладеного попиту" на послуги з державної реєстрації компаній, що було більш складною задачею у перший рік (2022) повномасштабної війни", — зазначає фінансовий аналітик Роман Корнилюк.

Експерти пояснили, чому зросла кількість жінок-ФОПів

Він пояснив, що наразі відбувся не так спад рівня реєстрацій, як повернення на більш звичні, "природні" темпи реєстрацій бізнесу в Україні.

Із ним частково погоджується директор консалтингової компанії "Михайлів та партнери" Віталій Михайлов, зазначаючи, що ситуація із спадом реєстрації нових ФОП пов’язана із загальною економічною ситуацією в Україні, яка перебуває в стагнації.

Ситуація зі спадом реєстрації нових ФОП пов’язана із загальною економічною ситуацією в Україні, яка перебуває в стагнації

"Це пов'язано із війною, зубожінням громадян, дефіцитом кадрів. Знижується економічна активність населення, а підприємці — це люди, які самі працюють і створюють робочі місця. Можу припустити, що частково ця тенденція пов'язана з підвищенням податків для ФОПів. Тому люди припинили активність з відкривання нових ФОПів, бо не бачать економічну вигоду. У нас же ФОПи відкривали для того, щоби сплачувати менші податки і спростити бухгалтерський облік. Це така, скажімо, спрощена система обліку і податків", — сказав Михайлов.

Наявна ситуація на ринку праці пов'язана з мобілізацією

Щодо закриття ІТ-ФОПів, то Михайлов пояснює це небажанням західних компаній піддаватися воєнним ризикам і співпрацювати з українськими компаніями.

"Більшість ІТ-компаній в Україні працювала і працює на західні ринки — на аутсорсингу. Втрата іноземних клієнтів відбувається тому, що Україна країною підвищеного ризику. Сьогодні компанія працює, а завтра стався прильот і немає компанії. Для партнера така втрата буде критичною. Тому іноземці не так гарно і активно працюють з українськими аутсорсерами, тому що це ризики втратити постачальника послуг", — сказав Віталій Михайлов.

В Україні змінився гендерний баланс серед фізичних-осіб підприємців на користь жінок Фото: УНІАН

Чому зросла кількість жінок-ФОПів

Згідно з даними дослідження, однією з найбільш промовистіших тенденцій літа 2024 року є різка зміна гендерного балансу серед фізичних-осіб підприємців на користь жінок. Хоча загальний приріст кількості реєстрацій зменшився, частка жінок серед нових ФОПів значно зросла: літом 2024 року 62,5% (46,0 тис.) нових ФОПів відкрили жінки. Літом 2023 року було 58,2% (53,4 тис.), а в 2021 — 51,3% (39,7 тис.).

Хоча загальний приріст кількості реєстрацій зменшився, частка жінок серед нових ФОПів значно зросла: літом 2024 року 62,5% (46,0 тис.) нових ФОПів відкрили жінки

"Це пов'язано з мобілізацією і з хвилею переписування майна на жінок. Побоюючись арешту рахунків, чоловіки реєструють майно на дружин, сестер, тещ. Адже ФОП — це форма підприємницької діяльності", — пояснив експерт Віталій Михайлов.

З фахівцем погоджується HR-експертка, власниця HR-агентства Домініка Іванова-Бекар і наголошує, що на тлі збільшення податків, тарифів для бізнесу і блекаутів в Україні ФОПи "йдуть в тінь", а для відкриття нового бізнесу умов немає.

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"Наявна ситуація на ринку праці пов'язана з мобілізацією. Кількість жінок ФОПів зросла, але через те, що загальна чисельність ФОПів зменшилася. Наразі закриваються саме чоловічі ФОПи через те, що бізнес йде в тінь. Малі підприємці, або працівники ІТ галузі, більшість з яких працюють, як ФОПи. Якщо бізнес не може собі дозволити економічне бронювання, то люди намагаються вийти в тінь. Тож жінок-підприємиць дійсно стало більше, але на тлі на тлі того, що чоловіків-підприємців стало менше. Або вони просто заривають ФОП, щоб їх не змогли знайти за місцем реєстрації. Тому такий гендерний дисбаланс, який зараз спостерігається, на мою думку, а також з показниками ринку праці, пов'язаний саме з мобілізацією. На жаль", — зазначила Домініка Іванова-Бекар.

Нагадаємо, восени на українських підприємців чекає велика кількість змін. Зокрема, йдеться про обмеження НБУ карткових переказів та заплановані податкові новації. Фокус дослідив детально, до чого готуватись підприємцям.