Летом 2024 года количество зарегистрированных ФЛП уменьшилось на 19,8% по сравнению с прошлым периодом. В то же время резко возросло количество женщин-предпринимателей. Фокус исследовал тенденцию.

Related video

В июне 2024 года регистрация новых украинских физических лиц-предпринимателей (ФЛП) уменьшилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время украинцы за три месяца закрыли 8,8 тыс. ИТ ФЛП, что в 2,6 раза больше по сравнению с таким же периодом 2021 года (3,4 тыс.). Об этом говорится в исследовании от команды YouControl.Market. Как пояснили Фокусу эксперты, такой ситуации есть несколько объяснений, в частности, военные риски и повышение налогов.

В Украине стало больше женщин-предпринимательниц, которые регистрируют ФЛП

Резко упала регистрация новых физических лиц-предпринимателей: что показало исследование

"В июне 2024 в Украине резко упало количество регистраций ФЛП. Как выяснилось, летом 2024 года женщины открыли рекордное количество ФЛП за последние 4 года, однако, общее количество физических лиц-предпринимателей меньше чем в 2023 и 2021 годах", — говорится в новом исследовании.

Всего в Украине за лето 2024 года зарегистрировали около 73,6 тыс. новых ФЛП. Это на 19,8% меньше, чем летом прошлого года (91,8 тыс.) и лишь на 5% меньше, чем за тот же период в 2021 году (77,5 тыс.).

В Украине за лето 2024 года зарегистрировали около 73,6 тыс. новых ФЛП. Это на 19,8% меньше, чем летом прошлого года (91,8 тыс.) и лишь на 5% меньше, чем за тот же период в 2021 году (77,5 тыс.)

Количество прекращенных ФЛП в 2024 году (48 тыс.) снизилось на 9,38% по сравнению с 2023 годом (52,9 тыс.). Однако по сравнению с 2021 годом (42,6 тыс.) количество закрытых ФЛП выросло на 12,6%.

"Выявленный факт уменьшения количества регистраций подтверждает наши предыдущие выводы о том, что высокий уровень регистрации юридических лиц и ФЛП в 2023 году имел природу "отложенного спроса" на услуги по государственной регистрации компаний, что было более сложной задачей в первый год (2022) полномасштабной войны", — отмечает финансовый аналитик Роман Корнилюк.

Эксперты объяснили, почему выросло количество женщин-ФЛП

Он пояснил, что сейчас произошел не так спад уровня регистраций, как возвращение на более привычные, "естественные" темпы регистраций бизнеса в Украине.

С ним частично соглашается директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов, отмечая, что ситуация со спадом регистрации новых ФЛП связана с общей экономической ситуацией в Украине, которая находится в стагнации.

Ситуация со спадом регистрации новых ФЛП связана с общей экономической ситуацией в Украине, которая находится в стагнации

"Это связано с войной, обнищанием граждан, дефицитом кадров. Снижается экономическая активность населения, а предприниматели — это люди, которые сами работают и создают рабочие места. Могу предположить, что частично эта тенденция связана с повышением налогов для ФЛП. Поэтому люди прекратили активность по открытию новых ФОПов, потому что не видят экономическую выгоду. У нас же ФЛП открывали для того, чтобы платить меньшие налоги и упростить бухгалтерский учет. Это такая, скажем, упрощенная система учета и налогов", — сказал Михайлов.

Существующая ситуация на рынке труда связана с мобилизацией

Что касается закрытия ІТ-ФОПов, то Михайлов объясняет это нежеланием западных компаний подвергаться военным рискам и сотрудничать с украинскими компаниями.

"Большинство ІТ-компаний в Украине работало и работает на западные рынки — на аутсорсинге. Потеря иностранных клиентов происходит потому, что Украина страной повышенного риска. Сегодня компания работает, а завтра произошел прилет и нет компании. Для партнера такая потеря будет критической. Поэтому иностранцы не так хорошо и активно работают с украинскими аутсорсерами, потому что это риски потерять поставщика услуг", — сказал Виталий Михайлов.

В Украине изменился гендерный баланс среди физических-лиц предпринимателей в пользу женщин Фото: УНИАН

Почему выросло количество женщин-ФЛП

Согласно данным исследования, одной из самых красноречивых тенденций лета 2024 года является резкое изменение гендерного баланса среди физических лиц-предпринимателей в пользу женщин. Хотя общий прирост количества регистраций уменьшился, доля женщин среди новых ФЛП значительно возросла: летом 2024 года 62,5% (46,0 тыс.) новых ФЛП открыли женщины. Летом 2023 года было 58,2% (53,4 тыс.), а в 2021 — 51,3% (39,7 тыс.).

Хотя общий прирост количества регистраций уменьшился, доля женщин среди новых ФЛП значительно возросла: летом 2024 года 62,5% (46,0 тыс.) новых ФЛП открыли женщины

"Это связано с мобилизацией и с волной переписывания имущества на женщин. Опасаясь ареста счетов, мужчины регистрируют имущество на жен, сестер, тещ. Ведь ФЛП — это форма предпринимательской деятельности", — пояснил эксперт Виталий Михайлов.

Со специалистом соглашается HR-эксперт, владелица HR-агентства Доминика Иванова-Бекар и отмечает, что на фоне увеличения налогов, тарифов для бизнеса и блэкаутов в Украине ФОПы "уходят в тень", а для открытия нового бизнеса условий нет.

Важно

Налоги в Украине изменятся: сколько придется платить ФЛП

"Имеющаяся ситуация на рынке труда связана с мобилизацией. Количество женщин ФЛП выросло, но из-за того, что общая численность ФЛП уменьшилась. Сейчас закрываются именно мужские ФЛП из-за того, что бизнес уходит в тень. Малые предприниматели, или работники ИТ отрасли, большинство из которых работают, как ФЛП. Если бизнес не может себе позволить экономическое бронирование, то люди пытаются выйти в тень. Поэтому женщин-предпринимательниц действительно стало больше, но на фоне на фоне того, что мужчин-предпринимателей стало меньше. Или они просто зарывают ФЛП, чтобы их не смогли найти по месту регистрации. Поэтому такой гендерный дисбаланс, который сейчас наблюдается, по моему мнению, а также с показателями рынка труда, связан именно с мобилизацией. К сожалению", — отметила Доминика Иванова-Бекар.

Напомним, осенью украинских предпринимателей ждет большое количество изменений. В частности, речь идет об ограничении НБУ карточных переводов и запланированных налоговых новациях. Фокус исследовал подробно, к чему готовиться предпринимателям.