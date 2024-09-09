Международный валютный фонд подталкивает Украину к увеличению налога на добавленную стоимость и указывает на недостаточность ресурсов в законопроекте о повышении налогов. Что решат в Украине и когда ожидать изменений.

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По результатам встречи миссии Международного валютного фонда (МВФ), Министерства финансов Украины и Нацбанка, было указано на недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В материале "Без переводов с карты на карту и с новыми налогами. Чего ждать ФОПам осенью" Фокус анализировал налоговые изменения, которые ждут предпринимателей и физических лиц осенью.

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По словам Гетманцева, среди дополнительных источников МВФ предлагает пересмотреть НДС. Напомним, сейчас НДС в Украине составляет 20%. В странах ЕС, как правило, ставки разные — есть базовая ставка НДС, но есть и сниженная (на определенный перечень услуг и товаров). Например, базовая ставка НДС в Польше — 23%, а в Германии — 19%.

Среди дополнительных источников МВФ предлагает пересмотреть НДС. Напомним, сейчас НДС в Украине составляет 20%.

"По сути для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте. Среди дополнительных источников предлагают НДС", — сообщил он.

Более того, на встрече с МВФ обсуждался экстра налог на банки. Однако по этому поводу дискуссия продолжается, добавил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что с октября 2024 года в Украине планируют ввести широкий пакет налоговых изменений, которые будут касаться бизнеса и физических лиц — наемных работников и ФЛП.

МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте, поэтому среди дополнительных источников предлагают НДС Фото: УНИАН

Сейчас проект о повышении налогов предусматривает следующие изменения для ФЛП:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

введение 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы;

введение военного сбора в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й групп.

Украинским гражданам следует ожидать существенного повышения налогообложения Фото: Pexels

Поможет ли повышение налогов: что говорят эксперты

Как пояснил Фокусу заместитель главы АО "Алиби" Алексей Бебель, украинским гражданам следует ожидать существенного повышения налогообложения, однако такие действия вряд ли будут иметь долговременный эффект.

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"Обычно введение новых налогов или рост размера существующих, а также расширение базы налогообложения, имеет непродолжительный эффект. Поскольку он будет приходиться на уже заключенные контракты, то первые три-четыре месяца произойдет скачок в поступлениях в бюджет от этих налогов, затем количество платежей сократится, а, при определенных условиях, через полгода после этого скачка сумма сборов будет меньше, чем перед введением увеличенных налогов. Падение произойдет потому, что примерно за четыре месяца будут выработаны новые пути оптимизации, а стагнация сборов может происходить на фоне усиления кризисных явлений в экономике и дальнейшего сокращения потребления со стороны населения", — отметил Бебель в комментарии Фокусу.

Управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко в свою очередь добавляет, что повышение несет риски для экономики.

На встрече с МВФ обсуждался экстра налог на банки, однако по этому поводу дискуссия продолжается, добавил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

"По моему мнению, сначала следовало бы сократить государственные расходы и ограничить возможность государственных органов проводить закупки, которые не касаются особенностей введенного на территории нашего государства — военного положения", — считает юрист Сергей Литвиненко.

Ранее эксперты в разговоре с Фокусом отмечали, что для предпринимателей лучшим было бы повышение НДС, а не военный сбор. "В идеале должна быть отмена военного сбора, как такового, потому что это нелепый налог, который ничего не решает, только создает проблемы. Вместо этого можно ввести временную надбавку к НДС — повысить НДС до 25%. Это я считаю наименее вредным предложением на данный момент", — отмечал старший экономист CASE Ukraine Владимир Дубровский.

Напомним, Фокус уже писал, что в Международном валютном фонде не только одобряют повышение налогов в Украине, но и считают, что в будущем это может лишь положительно сказаться на некоторых вещах. Как сказал глава миссии в Украине Гэвин Грей, план по повышению налогов в первую очередь может повлиять на Запад. После этого некоторые государства могут быть готовы оказывать помощь Киеву активнее.