Міжнародний валютний фонд підштовхує Україну до збільшення податку на додану вартість і вказує на недостатність ресурсів у законопроєкті про підвищення податків. Що вирішать в Україні та коли очікувати змін.

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За результатами зустрічі місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), Міністерства фінансів України та Нацбанку, було вказано на недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. У матеріалі "Без переказів з картки на картку і з новими податками. На що чекати ФОПам восени" Фокус аналізував податкові зміни, які чекають на підприємців та фізичних осіб восени.

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За словами Гетманцева, серед додаткових джерел МВФ пропонує переглянути ПДВ. Нагадаємо, зараз ПДВ в Україні становить 20%. В країнах ЄС, як правило, ставки різні — є базова ставка ПДВ, але є і знижена (на певний перелік послуг та товарів). Наприклад, базова ставка ПДВ у Польщі — 23%, а в Німеччині — 19%.

Серед додаткових джерел МВФ пропонує переглянути ПДВ. Нагадаємо, зараз ПДВ в Україні становить 20%

"По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проєкті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ", — повідомив він.

Ба більше, на зустрічі з МВФ обговорювався екстра податок на банки. Проте щодо цього дискусія триває, додав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, що від жовтня 2024 року в Україні планують запровадити широкий пакет податкових змін, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб — найманих працівників та ФОП.

МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проєкті, тож серед додаткових джерел пропонують ПДВ Фото: УНІАН

Зараз проєкт про підвищення податків передбачає наступні зміни для ФОПів:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

запровадження 1% військового збору з платників єдиного податку 3-ї групи;

запровадження військового збору у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОП-платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї груп.

Українським громадянам слід чекати на суттєве підвищення оподаткування Фото: Pexels

Чи допоможе підвищення податків: що кажуть експерти

Як пояснив Фокусу заступник голови АО "Алібі" Олексій Бебель, українським громадянам слід чекати на суттєве підвищення оподаткування, проте такі дії навряд чи будуть мати довготривалий ефект.

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"Зазвичай введення нових податків чи зростання розміру існуючих, а також розширення бази оподаткування, має нетривалий ефект. Оскільки він буде припадати на вже укладені контракти, то перші три-чотири місяці відбудеться стрибок у надходженнях до бюджету від цих податків, потім кількість платежів скоротиться, а, за певних умов, через півроку після цього стрибка сума зборів буде меншою, ніж перед запровадженням збільшених податків. Падіння відбудеться тому, що приблизно за чотири місяці буде вироблено нові шляхи оптимізації, а стагнація зборів може відбуватися на тлі посилення кризових явищ у економіці та подальшого скорочення споживання з боку населення", — зазначив Бебель у коментарі Фокусу.

Керуючий партнер Адвокатського Об’єднання "Віннер Партнерс" Сергій Литвиненко своєю чергою додає, що підвищення несе ризики для економіки.

На зустрічі з МВФ обговорювався екстра податок на банки, проте щодо цього дискусія триває, додав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

"На мою думку, спочатку варто було б скоротити державні видатки та обмежити можливість державних органів проводити закупівлі, які не стосуються особливостей запровадженого на території нашої держави — воєнного стану", — вважає юрист Сергій Литвиненко.

Раніше експерти у розмові з Фокусом зауважували, що для підприємців кращим було б підвищення ПДВ, а не військовий збір. "В ідеалі має бути скасування військового збору, як такого, бо це недолугий податок, який нічого не вирішує, тільки створює проблеми. Натомість можна запровадити тимчасову надбавку до ПДВ – підвищити ПДВ до 25%. Це я вважаю найменшою шкідливою пропозицією на даний момент", — зазначав старший економіст CASE Ukraine Володимир Дубровський.

Нагадаємо, Фокус вже писав, що у Міжнародному валютному фонді не лише схвалюють підвищення податків в Україні, а й вважають, що в майбутньому це може лише позитивно позначитися на деяких речах. Як сказав глава місії в Україні Гевін Грей, план з підвищення податків насамперед може вплинути на Захід. Після цього деякі держави можуть бути готові надавати допомогу Києву активніше.