Зміцнить Україну: НАТО може надати гарантії безпеки до вступу до Альянсу

Ці гарантії включають забезпечення країни необхідним озброєнням перед її приєднанням до Альянсу. Така пропозиція покликана зміцнити безпеку України та наголосити на підтримці з боку НАТО у світлі поточних геополітичних подій.

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн висловила пропозицію щодо надання Україні низки гарантій безпеки з боку членів НАТО. Вони включають забезпечення країни необхідним озброєнням перед її приєднанням до Альянсу. Така пропозиція покликана зміцнити безпеку України та наголосити на підтримці з боку НАТО. Про це повідомляє видання Тhe Guardian.

Перед майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі, запланованому на липень, серед країн-членів зростають дебати щодо того, які форми гарантій безпеки можуть бути запропоновані Україні до повноправного вступу до Альянсу.

Президент Європейської комісії, не заглиблюючись у подробиці, заявила, що історичні прецеденти можуть бути використані для визначення майбутнього безпекового статусу України. Можливо, вона мала на увазі приклад нейтралітету, який Фінляндія прийняла після Другої світової війни до вступу до Європейського Союзу.

Вона зазначила, що члени НАТО готові надати низку гарантій, які забезпечать стримування агресії через надання військового обладнання, здатного зміцнити Україну проти можливих атак з боку Росії. Президент Європейської комісії наголосила, що важливо, щоб "друзі будуть поруч у довгостроковій перспективі", підтримуючи країну у її безпеці та розвитку.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат взаємин, спрямований на політичну підтримку країни та її прагнення до членства в Альянсі. В той же час, точна дорожня карта для приєднання до НАТО залишається далекою перспективою.

Раніше, 25 травня, під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму професор Стендфордського університету та філософ Френсіс Фукуяма висловив свою думку про те, що Україна має потенціал стати повноправним членом НАТО після відновлення контролю над Херсонською та Запорізькою областями.