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Мнения

Зонтика от НАТО не будет. Как могут выглядеть западные гарантии безопасности Украины

На годовщину начала Революции Достоинства Киев посетили несколько высоких западных гостей. И в результате этих визитов, пишет журналист Орест Сохар, на наших глазах рождается система безопасности для Украины, в чем-то похожая на израильскую

Орест Сохар
Орест Сохар
Журналист
eye 105
Магической защиты от Запада Украина не получит, но система безопасности будет
Фото: Офис президента | Магической защиты от Запада Украина не получит, но система безопасности будет
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В течение недели в Киеве побывало немало высокопоставленных гостей — от министра обороны США до председателя Европейского Совета... Наблюдая за визитами, а также за информационными потоками, можно сформулировать повестку дня текущих переговоров Украины, ЕС и G7: речь идет о воплощении договоренностей вильнюсского саммита — предоставлении "первоклассной безопасности для Украины без вступления в НАТО".

Уже в следующем месяце лидеры ЕС должны ОКнуть детали соглашения по безопасности с Киевом, — констатирует Bloomberg. Документ ляжет в основу консультаций G7 с Киевом, "некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние договоренности в этом году".

Программа безопасности включает много аспектов:

  • долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники;
  • подготовку ВСУ;
  • расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для повышения мощности. Речь идет о возведении в Украине заводов по производству оружия и боекомплекта по стандартам НАТО;
  • усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации;
  • помощь в разминировании и очистке территорий от взрывоопасных остатков;
  • помощь с программой реформ, связанной с процессом вступления в ЕС, а также усиление ее способности контролировать запасы огнестрельного, легкого оружия и боеприпасов и противодействовать любой незаконной торговле;
  • поддержка энергетического перехода страны и мер по ядерной безопасности;
  • обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Если забыть о нашем стремлении получить зонтик 5 статьи НАТО, то модель безопасности для Украины очень интересна и предусматривает немалую помощь нашему государству, о которой раньше речь не шла: начиная от глубокого обмена разведданными до глобальных изменений в энергетике.

Писториус, танк Fullscreen
Не вся немецкая техника готова к применению на фронте
Фото: dpa-international.com

Все круто, и нас ожидает светлое будущее, но при этом нам надо пережить мрачную реальность: наши западные партнеры не справляются с обновлением своих вооруженных сил.

ЕС не способен выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, а также на фоне "зависших" переговоров по долгосрочной помощи Украине.

Бундесвер в 2016 году разработал планы модернизации на 15 лет, но большая часть этого периода прошла без каких-либо существенных улучшений, подготовка новых дивизий для сдерживания врага провалена.

Из примерно 300 бундесверовских танков "Leopard" лишь 30% находятся в боевой готовности. В течение года правительство не заказало ни одной самоходной гаубицы (хотя какое-то количество передало Украине), не говоря уже о комплектах запасных частей к ним. Во время учений из строя вышли все закупленные 18 дорогущих БМП "Пума" (€17 млн за "штуку").

У американцев дела не лучше: с начала полномасштабной войны России против Украины общее производство оборонной продукции США выросло всего на 10%.

Вашингтону, возможно, придется применить Закон об оборонном производстве и начать перевод части гражданской промышленности на военные цели. Для этого придется увеличить расходы на оборону. Чтобы подготовиться к войне без увеличения долга, США должны сократить расходы на социальные программы, которые пользуются широкой поддержкой населения, — Foreign Policy.

Очевидно, что именно безопасностное настоящее и будущее Украины обсуждали многочисленные высокопоставленные визитеры: в Киеве побывали министры обороны США Ллойд Остин и Германии Борис Писториус, а также председатель совета ЕС Шарль Мишель. Кулуарные слухи якобы оптимистичны, ведь Украина даже в их сознании уже превратилась в "элемент мировой безопасности". Источники говорят, что высокие гости привели свои козыри в рукаве. Какие именно, очевидно, узнаем вскоре.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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