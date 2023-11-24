Парасольки від НАТО не буде. Як можуть виглядати західні гарантії безпеки України

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Не НАТО: Промальовуються контури "ізраїльської" моделі безпеки для України.

Упродовж тижня в Києві побувало чимало високопоставлених гостей — від міністра оборони США до голови Європейської Ради… Cпостерігаючи за візитами, а також за інформаційними потоками? можна сформулювати порядок денний поточних переговорів України, ЄС та G7: йдеться про втілення домовленостей вільнюського саміту — надання "першокласної безпеки для України без вступу до НАТО".

Вже наступного місяця лідери ЄС мають ОКнути деталі безпекової угоди з Києвом, — констатує Bloomberg. Документ ляже в основу консультацій G7 з Києвом, "деякі з ключових союзників Києва прагнуть укласти двосторонні домовленості цього року".

Безпекова програма включає багато аспектів:

довгостроковий механізм надання Україні військової техніки;

підготовку ЗСУ;

розширення співпраці з українською оборонною промисловістю для підвищення потужності. Йдеться про зведення в Україні заводів з виробництва зброї та боєкомплекту за стандартами НАТО;

посилення спроможності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;

допомога в розмінуванні та очищенні територій від вибухонебезпечних залишків;

допомога з програмою реформ, пов’язаною з процесом вступу до ЄС, а також посилення її спроможності контролювати запаси вогнепальної, легкої зброї та боєприпасів і протидіяти будь-якій незаконній торгівлі;

підтримка енергетичного переходу країни та заходів з ядерної безпеки;

обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Якщо забути про наше прагнення отримати парасольку 5 статті НАТО, то модель безпеки для України дуже цікава і передбачає чималу допомогу нашій державі, про яку раніше не йшлося: починаючи від глибокого обміну розвідданими до глобальних змін в енергетиці.

Не вся німецька техніка готова до застосування на фронті Фото: dpa-international.com

Все круто, і нас очікує світле майбутнє, але при цьому нам треба пережити похмуру реальність: наші західні партнери не справляються з оновленням своїх збройних сил.

ЄС не здатен виконати свою обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, а також на тлі "завислих" переговорів щодо довгострокової допомоги Україні.

Бундесвер 2016 року розробив плани модернізації на 15 років, але більша частина цього періоду минула без будь-яких істотних покращень, підготовка нових дивізій для стримування ворога провалена.

Із приблизно 300 бундесверівських танків "Leopard" лише 30% знаходяться в бойовій готовності. Протягом року уряд не замовив жодної самохідної гаубиці (хоча якусь кількість передав Україні), вже не кажучи про комплекти запасних частин до них. Під час навчань з ладу вийшли усі закуплені 18 дорогезних БМП "Пума" (€17 млн за "штуку").

В американців справи не кращі: від початку повномасштабної війни Росії проти України загальне виробництво оборонної продукції США зросло лише на 10%.

Вашингтону, можливо, доведеться застосувати Закон про оборонне виробництво та розпочати переведення частини цивільної промисловості на військові цілі. Для цього доведеться збільшити витрати на оборону. Щоб підготуватися до війни без збільшення боргу, США мають скоротити витрати на соціальні програми, які користуються широкою підтримкою населення, — Foreign Policy.

Очевидно, що саме безпекове сьогодення та майбутнє України обговорювали численні високопоставлені візитери: в Києві побували міністри оборони США Ллойд Остін та Німеччини Борис Пісторіус, а також голова ради ЄС Шарль Мішель. Кулуарні чутки нібито оптимістичні, адже Україна навіть у їх свідомості вже перетворилася на "елемент світової безпеки". Джерела кажуть, що високі гості призвели свої козирі в рукаві. Які саме, очевидно, дізнаємося незабаром.

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