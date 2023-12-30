"Уточните цели": сенатор США призывает Украину уступить территорию и требует объяснений

Сенатор-республиканец требует дополнительные объяснения от президента Джо Байдена. В частности, ему не ясно, какой цели может достичь Киев, получив 61 миллиард долларов.

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Украина должна смириться с тем, что Россия оккупировала часть ее территории. Подобная развязка российско-украинской войны полностью отвечает интересам США. А чтобы получить пакет финансирования на 2024 год, нужно дополнительно кое-что объяснить. О новом заявлении сенатора от штата Огайо республиканца Джей Д. Вэнса, который поддерживает такую позицию, говорится в статье Newsweek.

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Средства ПВО и снаряды: США выделили помощь Украине на 250 млн долларов

Журналисты портала обратились к Джей Д. Вэнсу, который в начале декабря 2023 года заявил, что Украине нужно уступить территорию. По его мнению, это "лучше всего отвечает интересам Америки". С момента выступления американского политика Палата представителей США вновь отклонила пакет помощи Украине в размере 61 млрд долл. — у республиканца попросили уточнить его позицию.

Вэнс объяснил, что именно беспокоит коллег по партии. По его словам, они хотели бы "четких формулировок амбиций". В частности, правительство президента Джо Байдена должно объяснить, какой цели достигнет Украина, получив именно такой размер финансирования.

"То, что мы говорим президенту, а на самом деле всему миру, заключается в том, что вам нужно четко сформулировать амбиции. Чего достигнут 61 миллиард долларов, а не 100 миллиардов долларов?" — заявил политик.

Помощь США — детали

Отметим, президент Джо Байден осенью 2023 года предложил Конгрессу выделить Украине 61 млрд долл., которых ей бы хватило на оборону в 2024 году. Деньги выделялись в комплексе с другими расходами — на помощь Израилю, Тайваню и урегулирование миграционных вопросов. В Палате представителей дважды не поддерживали выделение этого пакета. В декабре 2023 года сенаторы от Демократической и Республиканской партий вели консультации, чтобы договориться о положительном голосовании. В итоге, вопрос не решили и ушли на рождественский отдых.

Напоминаем, 29 декабря 2023 года Россия нанесла массированный удар по Украине, при чем силы ПВО сбили 80% российских целей. Одна из российских ракет залетела на территорию Польши и польские военные ее так и не обезвредили. Эксперты объяснили, какие объекты в Польше могли заинтересовать Кремль.