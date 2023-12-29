Ракетный удар по Киеву: двое погибших, спасатели ищут людей под завалами (фото, видео)

В результате прилетов было повреждено здание метро "Лукьяновская" и гражданская инфраструктура. Различные ранения получили как минимум 30 человек. Поисково-спасательная операция в Киеве продолжается.

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Российские оккупанты утром 29 декабря атаковали мирные города Украины и Киев не стал исключением. Фокус собрал главные детали очередного вражеского террора.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) отметили, что это был один из самых массовых воздушных ударов по территории Украины за время вторжения. Противник применил барражирующие боеприпасы типа "Shahed", крылатые ракеты Х-22/Х-32 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К.

Всего воздушная тревога в городе объявлялась трижды, но во время последней из них противник запустил десятки ракет разного типа, которые входили на территорию Киева волнами их разных направлений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей. Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие", — говорится в сообщении от КГВА.

Обстрел Киева 29 декабря: метро "Лукьяновская"

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что взрыв повредил здание станции "Лукьяновская". Она продолжила работать в качестве укрытия, однако поезда проезжали станцию без остановки.

Спустя несколько часов начальник КГВА Сергей Попко написал, что станция возобновила свою полноценную работу.

Российская атака затронула сразу несколько районов Киева Фото: КГГА Российская атака затронула сразу несколько районов Киева Фото: КГГА Российская атака затронула сразу несколько районов Киева Фото: КГГА

Обстрел Киева 29 декабря: Подольский район

В городской военной администрации заявили, что в этой части столицы произошло возгорание на складе площадью 3000 квадратных метров. В результате пострадало много людей, однако их количество продолжают уточнять. Спасатели проводят поиск потерпевших, но предварительно под завалами могут находиться 10 человек.

Обстрел Киева 29 декабря: Святошинский район

В Святошинском районе, писали в КГВА, упали обломки ракеты. В результате произошло возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации этого же района зафиксирован пожар на парковке и предварительно пострадал один человек. Пожары удалось ликвидировать.

Обстрел Киева 29 декабря: Шевченковский район

В Шевченковском районе Киева был также поврежден жилой дом и зафиксировано возгорание на территории гаражей.

"В Шевченковском районе, предварительно, есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и на нежилой застройке. Предварительно, выявлено 6 пострадавших", — говорится в сообщении от КГВА.

Также было обнаружено, что произошло возгорание в бизнес-центре, который еще не достроили. Информации о пострадавших в этой части города нет.

Виталий Кличко в своем Telegram-канале писал, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе удалось освободить 5 человек.

Обстрел Киева 29 декабря: Дарницкий район

В этой части столицы было зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома и одного частного. Предварительно обошлось без пожаров. Информация о пострадавших не прозвучала.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 10:49 погиб один человек, а еще 21 получили ранения разной тяжести. В 12:11 Виталий Кличко уточнил, что пострадавших за утро было 28, но лишь 25 из них были госпитализированы в местные больницы. Трое остальных получили медицинскую помощь на месте.

В 12:37 городской глава добавил, что спасатели достали из-под завалов еще одно тело. В результате количество жертв увеличилось до двух.

"Символично, в стиле оккупантов, что ровно год назад — 29-го декабря 2022-го — агрессор нанес по Киеву один из самых массированных комбинированных воздушных ударов по Украине. Над Киевом в тот день сбили 16-ть из 16-ти ракет. Как тогда, так и сейчас враг нас не сломал и не запугал. Мы выстоим несмотря ни на что", — написал Сергей Попко.

Обстрел Киева 29 декабря: состояние жизнеобеспечения столицы

К слову, в результате ракетного удара по столице в системе энергоснабжения чрезвычайных ситуаций не возникло. Были небольшие колебания сетей, однако все системы продолжают работать в штатном режиме.

В системе водоснабжения также обошлось без инцидентов.

"По теплоснабжению, есть незначительные повреждения трех котельных — на этих объектах выбило окна. Но это не повлияло на функционирование, оборудование не повреждено и работает в обычном режиме. Тепло поставляется штатно, во все районы города. Газоснабжение — без чрезвычайных ситуаций, работает в штатном режиме", — подытожили в КГВА.

Напомним, 29 декабря ВС РФ запустили по мирным городам Украины более 100 воздушных целей, что привело к разрушениям, жертвам и пострадавшим. Взрывы звучали во многих регионах. Украинская противовоздушная оборона сбила большую часть российских ракет.