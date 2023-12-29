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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Массированные удары по Украине 29 декабря

Ракетный удар по Киеву: двое погибших, спасатели ищут людей под завалами (фото, видео)

Киев, обстрел, метро, атака, ракетный удар, последствия, разрушения, убежище, люди
Фото: КГГА | Российская атака затронула сразу несколько районов Киева

В результате прилетов было повреждено здание метро "Лукьяновская" и гражданская инфраструктура. Различные ранения получили как минимум 30 человек. Поисково-спасательная операция в Киеве продолжается.

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Российские оккупанты утром 29 декабря атаковали мирные города Украины и Киев не стал исключением. Фокус собрал главные детали очередного вражеского террора.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) отметили, что это был один из самых массовых воздушных ударов по территории Украины за время вторжения. Противник применил барражирующие боеприпасы типа "Shahed", крылатые ракеты Х-22/Х-32 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К.

Всего воздушная тревога в городе объявлялась трижды, но во время последней из них противник запустил десятки ракет разного типа, которые входили на территорию Киева волнами их разных направлений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей. Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие", — говорится в сообщении от КГВА.

Обстрел Киева 29 декабря: метро "Лукьяновская"

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что взрыв повредил здание станции "Лукьяновская". Она продолжила работать в качестве укрытия, однако поезда проезжали станцию без остановки.

Спустя несколько часов начальник КГВА Сергей Попко написал, что станция возобновила свою полноценную работу.

Киев, обстрел, метро, атака, ракетный удар, последствия, разрушения, убежище, люди Fullscreen
Российская атака затронула сразу несколько районов Киева
Фото: КГГА
Киев, обстрел, метро, атака, ракетный удар, последствия, разрушения, убежище, люди Fullscreen
Российская атака затронула сразу несколько районов Киева
Фото: КГГА
Киев, обстрел, метро, атака, ракетный удар, последствия, разрушения, убежище, люди Fullscreen
Российская атака затронула сразу несколько районов Киева
Фото: КГГА
Киев, обстрел, метро, атака, ракетный удар, последствия, разрушения, убежище, люди
Киев, обстрел, метро, атака, ракетный удар, последствия, разрушения, убежище, люди
Киев, обстрел, метро, атака, ракетный удар, последствия, разрушения, убежище, люди

Обстрел Киева 29 декабря: Подольский район

В городской военной администрации заявили, что в этой части столицы произошло возгорание на складе площадью 3000 квадратных метров. В результате пострадало много людей, однако их количество продолжают уточнять. Спасатели проводят поиск потерпевших, но предварительно под завалами могут находиться 10 человек.

Обстрел Киева 29 декабря: Святошинский район

В Святошинском районе, писали в КГВА, упали обломки ракеты. В результате произошло возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации этого же района зафиксирован пожар на парковке и предварительно пострадал один человек. Пожары удалось ликвидировать.

Обстрел Киева 29 декабря: Шевченковский район

В Шевченковском районе Киева был также поврежден жилой дом и зафиксировано возгорание на территории гаражей.

"В Шевченковском районе, предварительно, есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и на нежилой застройке. Предварительно, выявлено 6 пострадавших", — говорится в сообщении от КГВА.

Также было обнаружено, что произошло возгорание в бизнес-центре, который еще не достроили. Информации о пострадавших в этой части города нет.

Виталий Кличко в своем Telegram-канале писал, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе удалось освободить 5 человек.

Обстрел Киева 29 декабря: Дарницкий район

В этой части столицы было зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома и одного частного. Предварительно обошлось без пожаров. Информация о пострадавших не прозвучала.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 10:49 погиб один человек, а еще 21 получили ранения разной тяжести. В 12:11 Виталий Кличко уточнил, что пострадавших за утро было 28, но лишь 25 из них были госпитализированы в местные больницы. Трое остальных получили медицинскую помощь на месте.

В 12:37 городской глава добавил, что спасатели достали из-под завалов еще одно тело. В результате количество жертв увеличилось до двух.

"Символично, в стиле оккупантов, что ровно год назад — 29-го декабря 2022-го — агрессор нанес по Киеву один из самых массированных комбинированных воздушных ударов по Украине. Над Киевом в тот день сбили 16-ть из 16-ти ракет. Как тогда, так и сейчас враг нас не сломал и не запугал. Мы выстоим несмотря ни на что", — написал Сергей Попко.

Обстрел Киева 29 декабря: состояние жизнеобеспечения столицы

К слову, в результате ракетного удара по столице в системе энергоснабжения чрезвычайных ситуаций не возникло. Были небольшие колебания сетей, однако все системы продолжают работать в штатном режиме.

В системе водоснабжения также обошлось без инцидентов.

"По теплоснабжению, есть незначительные повреждения трех котельных — на этих объектах выбило окна. Но это не повлияло на функционирование, оборудование не повреждено и работает в обычном режиме. Тепло поставляется штатно, во все районы города. Газоснабжение — без чрезвычайных ситуаций, работает в штатном режиме", — подытожили в КГВА.

Напомним, 29 декабря ВС РФ запустили по мирным городам Украины более 100 воздушных целей, что привело к разрушениям, жертвам и пострадавшим. Взрывы звучали во многих регионах. Украинская противовоздушная оборона сбила большую часть российских ракет.