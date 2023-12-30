"Уточніть цілі": сенатор США закликає Україну поступитись територією і вимагає пояснень

Сенатор-республіканець вимагає додаткові пояснення від президента Джо Байдена. Зокрема, йому не зрозуміло, якої цілі може досягнути Київ, отримавши 61 мільярд доларів.

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Україна повинна змиритись з тим, що Росія окупувала частину її території. Подібний розв'язок російсько-української війни повністю відповідає інтересам США. А щоб отримати пакет фінансування на 2024 рік, потрібно додатково дещо пояснити. Про нову заяву сенатора від штату Огайо республіканця Джей Д. Венса, який підтримує таку позицію, ідеться у статті Newsweek.

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Засоби ППО та снаряди: США виділили допомогу Україні на 250 млн доларів

Журналісти порталу звернулись до Джей Д. Венса, який на початку грудня 2023 року заявив, що Україні потрібно поступитись територією. На його думку, це "найкраще відповідає інтересам Америки". З моменту виступу американського політика Палата представників США знов відхилила пакет допомоги Україні розміром 61 млрд дол. — у республіканця попросили уточнити його позицію.

Венс пояснив, що саме турбує його колег по партії. З його слів, вони хотіли б "чітких формулювань амбіцій". Зокрема, уряд президента Джо Байдена має пояснити, якої цілі досягне Україна, отримавши саме такий розмір фінансування.

"Те, що ми говоримо президенту, а насправді всьому світу, полягає в тому, що вам потрібно чітко сформулювати амбіції. Чого досягнуть 61 мільярд доларів, а не 100 мільярдів доларів?" — заявив політик.

Допомога США — деталі

Зазначимо, президент Джо Байден восени 2023 року запропонував Конгресу виділити Україні 61 млрд дол., яких їй би вистачило на оборону у 2024 році. Гроші виділялись у комплексу з іншими витратами — на допомогу Ізраїлю, Тайваню та врегулювання міграційних питань. У Палаті представників двічі не підтримували виділення цього пакету. У грудні 2023 року сенатори від Демократичної та Республіканської партій вели консультації, щоб домовитись про позитивне голосування. В підсумку, питання не розв'язали і пішли на різдвяний відпочинок.

Нагадуємо, 29 грудня 2023 року Росія завдала масованого удару по Україні, при чому сили ППО збили 80% російських цілей. Одна з російських ракет залетіла на територію Польщі і польські військові її так і не знешкодили. Експерти пояснили, які об'єкти у Польщі могли зацікавити Кремль.