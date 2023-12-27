Засоби ППО та снаряди: США виділили допомогу Україні на 250 млн доларів

У новому пакеті військової допомоги передбачені артилерійські снаряди, засоби протиповітряної оборони та протитанкові засоби.

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У середу, 27 грудня, Адміністрація Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

До нового пакета увійшло озброєння на 250 мільйонів доларів США, яке потрібне для задоволення потреб у сфері оборони та безпеки у війни проти Росії.

Зазначається, що Україна отримає додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси та протитанкові засоби.

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Зокрема, це 54-й пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки. До нього входить:

боєприпаси для системи класу "земля-повітря" NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

компоненти систем ППО;

боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

ракети TOW з оптичним наведенням (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більш ніж 15 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

боєприпаси для розмінування;

Також у новий пакет військової допомоги увійшли запчастини, медичне та інше допоміжне обладнання.

Зазначається, що допомога Україні є інвестицією у національну безпеку США, адже стримує потенційну агресію в інших частинах світу. Також наголошується, що критично важливим є швидке ухвалення Конгресом США запиту Байдена щодо національної безпеки для забезпечення подальшої підтримки України.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Америці таки проголосують та виділять кошти на допомогу Україні. Попри це, в України є свій "план Б". Йдеться про розвиток власного оборонно-промислового комплексу.

Також як писали іноземні ЗМІ, зменшення кількості боєприпасів та озброєння можуть призвести до прориву української оборони окупантами. Своєю чергою це призведе до зміщення лінії фронту та великих втрат.