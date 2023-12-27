"Така країна не одна": Данілов відповів, чи має Україна "план Б" окрім допомоги США (відео)

Секретар РНБО запевнив, що у Вашингтоні все ж ухвалять виділення грошей для України. З його слів, дискусії в Конгресі — це ілюстрація, що у США панує демократія.

Related video

У США виникли проблеми з ухваленням допомоги для України. Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв’ю "Голос Америки" відповів, чи має Україна "план Б".

Чиновник переконаний, що у США все ж проголосують за виділення коштів для України. З його слів, політичні процеси, які відбуваються нині у Вашингтоні, лише доказують панування там демократії.

Проте у відповідь на запитання про "план Б" секретар РНБО підтвердив, що Україна взялася розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.

"У нас є здобутки, ми не пасемо задніх в цьому питанні. Ті засоби ураження, які ми виробляємо, дивують світ", — підкреслив Данілов.

Він додав, що також Україна створює спільні з партнерами підприємства й виробництва.

"Навіть коли ми з вами спілкуємося, в тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими виробниками. І така країна не одна, таких країн вже декілька", — зазначив чиновник.

Він уточнив, що Україна спільно з партнерами виготовляє компоненти й речі, необхідні зараз на передовій. Про які саме країни йдеться, Данілов не пояснив, але підкреслив, що їх "не одна і дві, і не п’ять".

Зі слів секретаря РНБО, коли об’єднуються технології й знання — виникає "величезна синергія".

"У нас випробування відбувається не в умовах, наближених бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові дуже чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях", — додав він.

Коментар Олексія Данілова (про військову допомогу Україні — з 7:24)

Нагадаємо, член Палати представників США Майк Квіґлі раніше розповів про те, що американці також мають "план Б".

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес ухвалити виділення грошей на підтримку України. З його слів, Україна має "обмежені можливості" і часу "більше практично немає".