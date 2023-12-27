"Такая страна не одна": Данилов ответил, имеет ли Украина "план Б" кроме помощи США (видео)

Секретарь СНБО заверил, что в Вашингтоне все же примут выделение денег для Украины. По его словам, дискуссии в Конгрессе — это иллюстрация, что в США царит демократия.

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В США возникли проблемы с принятием помощи для Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Голос Америки" ответил, есть ли у Украины "план Б".

Чиновник убежден, что в США все же проголосуют за выделение средств для Украины. По его словам, политические процессы, которые происходят сейчас в Вашингтоне, лишь доказывают господство там демократии.

Однако в ответ на вопрос о "плане Б" секретарь СНБО подтвердил, что Украина взялась развивать собственный оборонно-промышленный комплекс.

"У нас есть достижения, мы не отстаем в этом вопросе. Те средства поражения, которые мы производим, удивляют мир", — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что также Украина создает совместные с партнерами предприятия и производства.

"Даже когда мы с вами общаемся, в тех или иных странах мира происходят процессы производства оружия совместно с нашими производителями. И такая страна не одна, таких стран уже несколько", — отметил чиновник.

Он уточнил, что Украина совместно с партнерами производит компоненты и вещи, необходимые сейчас на передовой. О каких именно странах идет речь, Данилов не объяснил, но подчеркнул, что их "не одна и две, и не пять".

По словам секретаря СНБО, когда объединяются технологии и знания — возникает "огромная синергия".

"У нас испытания происходят не в условиях, приближенных к боевым, а непосредственно в боевых. И наши военные очень четко и быстро дают оценку тем или иным средствам поражения. И мы обладаем высококачественной экспертизой в этих вопросах", — добавил он.

Комментарий Алексея Данилова (о военной помощи Украине — с 7:24)

Напомним, член Палаты представителей США Майк Квигли ранее рассказал о том, что американцы также имеют "план Б".

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять выделение денег на поддержку Украины. По его словам, Украина имеет "ограниченные возможности" и времени "больше практически нет".