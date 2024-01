Ни слова о "гарантиях": Сунак использовал особый оборот, описывая договор с Украиной

В соглашении, которое Украина заключила с Великобританией, не упоминают гарантии безопасности. Зато британцы говорят об обязательствах и заверениях, обратили внимание журналисты.

15 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился с речью к парламенту, в которой коснулся вопросов защиты страны и ее союзников. В этом контексте вспомнил визит в Киев и описал детали будущего сотрудничества, использовав слово "обязательства". Во время выступлений в Украине политик использовал несколько иные словосочетания. Текст выступления главы британского правительства опубликован на портале парламента Соединенного Королевства.

Главная тема выступления Риши Сунака касалась обязательств перед союзниками. В частности, речь шла о совместном ударе войск США и Великобритании по штабам хуситов в Йемене из-за атак террористов на судоходство в Красном море, и о войне Израиля против ХАМАС. Политик заверил, что подобные действия не помешают выполнять международные обязательства, к которым он отнес военную помощь Украине.

Глава правительства заявил, что Великобритания усилит военное сотрудничество с Украиной и предоставит пакет финансирования в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов. Средства потратят на дальнобойные ракеты, оружие, беспилотники и тому подобное. При этом политик пол десятка раз использовал слово обязательства — англ. commitments. Например, прозвучали следующие фразы:

"Мы первые придерживаемся обещания, данного на прошлогоднем Вооруженном заседании НАТО, вместе с 30 другими странами, чтобы обеспечить новые двусторонние обязательства по безопасности";

по безопасности"; "НАТО станет сильнее вместе с Украиной, но эти обязательства помогут преодолеть разрыв до тех пор";

помогут преодолеть разрыв до тех пор"; "Я надеюсь, что Палата присоединится ко мне, чтобы послать сообщение украинскому народу: мы объединяемся как одно целое в поддержку этих твердых обязательств ";

"; "Как дом парламентской демократии и лидер коллективной безопасности, мы обязаны защищать эти принципы и защищать наших людей".

Журналисты портала "Европейская правда" объяснили, что премьер-министр 15 января использовал слово commitments (обязательства — рос.), тогда как 12 января в выступлениях в Киеве, когда говорил о соглашении по безопасности с Украиной, использовал термин security assurances (заверения по безопасности — рос.).

Украина и Великобритания — детали сотрудничества

Термин security assurances был указан в так называемом Будапештском меморандуме, подписанном РФ, США, Великобританией, напомнили журналисты. Правительства этих стран пообещали "гарантии безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия".

В частности, в английском переводе документ действительно называют "Memorandum on security assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Будапешт, 5 декабря 1994 года".

Фрагмент текста Будапештского меморандума Фото: Скриншот

Украина настаивает на другом термине, отметили журналисты, ссылаясь на пресс-конференцию Зеленского и Сунака — речь идет о термине "гарантии безопасности" (security guarantees — англ.). Также в медиа отметили, что этого термина нет в тексте соглашения, подписанного Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским. Зато там есть словосочетание "сотрудничество в сфере безопасности" (cooperation in the field of security) и "помощь в сфере безопасности" (security assistance).

Фрагмент соглашения с Британией от 12 января Фото: Скриншот Подпункт соглашения с Британией от 12 января Фото: Скриншот

Отметим, Риши Сунак прибыл в Киев 12 января с неанонсированным визитом. В итоге британский глава правительства и президент Зеленский заключили соглашение о безопасности, согласно которому Великобритания продолжит предоставлять Украине оружие. Кроме того, речь шла о помощи в случае следующего нападения России — об этом написали на портале премьера перед его визитом в Украину.

Напоминаем, 14 января стало известно об уничтожении российского самолета радиолокационной разведки А-50 над Азовским морем. Военные эксперты проанализировали, каким оружием до него могли достать украинские Силы обороны.