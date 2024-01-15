Как десять "Кинжалов" за раз. Чем Воздушные силы ВСУ могли поразить самолеты А-50 и Ил-22?

Командование ВСУ предупреждало, что "погода не способствует полетам", но оккупанты все же решили проверить обстановку над Азовским морем. Риск закончился сильным ударом по престижу и бюджету ВКС РФ. Опрошенные Фокусом военные аналитики называют уничтожение двух российских разведсамолетов военным достижением мирового уровня.

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Украинские военные поразили два российских самолета: дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и воздушный пункт управления Ил-22, летавшие над Азовским морем. Первое воздушное судно, сбили сразу, а второе — сначала подбили. Ил-22 пытался добраться до ближайшего аэродрома, но в районе Керчи исчез с радаров при потере высоты.

Разведывательный А-50 могли уничтожить сразу после его заступления на дежурство в районе курортного поселка Кирилловка. Борт исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации. Пилот Су-30 ВКС России выявил возгорание и падение неустановленного самолета.

СМИ писали, что Ил-22 дежурил в районе Стрелкового и планировал совершить посадку в Анапе после предполагаемого поражения. Его пилот запросил эвакуацию, вызвал "скорую" и пожарную машину. Расстояние от Стрелкового и Кирилловки до линии фронта — около 150 километров.

В ВСУ заявили, что перед информацией о сбивании двух самолетов оккупантов предупреждали об угрозе и что "погода не способствует полетам".

Отметим, что самолет ДРЛО А-50 работает корректировщиком массированных ракетных ударов по Украине. Машина довольно дорогая — стоит минимум 330 млн долларов, а улучшенная версия — до 500 млн долларов. ДРЛО А-50 отслеживает места дислокации самолетов ВСУ и составляет карту стратегических объектов обороны.

Второй самолет Ил-22 делают в двух версиях. Первый — Ил-22ПП "Порубщик", ставящий воздушные помехи и ведущий попутную разведку. Это самолет радиоэлектронной борьбы с современной аппаратурой подавления. Он охотится за самолетами НАТО с системой AWACS, радиотехническими средствами комплексов ПВО типа Patriot и каналами управления военными беспилотниками.

Другая модификация Ил-22М11 — это воздушный командный пункт, который закрепляют за командующими родами войск и руководством военных округов. Ил-22М-11 обеспечивает скоростной и защищенный обмен данными в режиме реального времени и позволяет качественно управлять разнородными межвидовыми группировками войск.

Самолеты попали под friendly fire?

Некоторые российские милитари-паблики пишут, что самолеты А-50 и Ил-22 попали под friendly fire (огонь по своим) росcийских средств ПВО. Якобы не сработала система "свой-чужой". В эту версию можно было поверить, так как российская ПВО в 2023 году сбила над временно оккупированными Запорожской и левобережной Херсонской областями несколько бортов тактической авиации и ударных вертолетов Ка-52, отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Но дело в том, что самолеты Ил-22 и ДРЛО А-50 почти каждый день второй год подряд летают по одним и тем же маршрутам, обеспечивая устойчивость связи, контроль воздушной обстановки и управление оперативно-тактической авиацией, подчеркивает обозреватель.

Обычно до шести бортов Ил-22 поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Ростов-на-Дону" и "Мариновка", пролетая над Воронежской, Ростовской, временно оккупированными территориями Луганской, Запорожской областей и в том числе над Азовским морем. Также до четырех бортов А-50 поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Анапа" и "Крымск" и заходили на дежурство в воздушное пространство над Азовским морем.

Даже с неработающей системой "свой-чужой" все самолеты должны визуально отображаться на радарах операторов ПВО как свои. Самолет А-50 столь больших размеров, его скорость и высоту полета нельзя перепутать с ракетой или истребителем противника, указывает аналитик.

Ударили по престижу ВКС РФ

Безусловно, уничтожение двух разведывательных самолетов армии России — это показатель эффективности украинских систем ПВО и ПРО, причем как в выявлении целей, так и их поражении. Без этих самолетов снизится потенциал управления военной разведкой РФ и, как следствие, ведения боевых действий, говорит Фокусу бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Мы видим удар по престижу ВКС РФ. Воздушные силы Украины должны были приложить немало усилий для выполнения операции такого уровня. Во времена СССР целый авиаполк выдумывал операции против западных самолетов с системой AWACS", — оценивает специалист.

Рекорд ВС ВСУ аналогичен уничтожению 10 аэробаллистических ракет "Кинжал" за одну массированную атаку. Это военное достижение мирового уровня, добавил он.

Романенко предполагает, что по самолетам врага работали западные комплексы ПВО дальнего действия Patriot или SAMP-T. Допускается также применение зенитно-ракетного комплекса С-200, разработанные в Советском Союзе 60 лет назад.

"Точно один из указанных вариантов сработал удачно", — замечает он.

Советские истребители Су-27 и МиГ-29, состоящие на вооружении ВСУ, не выполнили бы задачу по уничтожению самолетов А-50 и Ил-22. Весьма опасно углубляться в зону действия вражеских систем ПВО, а в южных регионах они стоят очень плотно, считает ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко.

Западные самолеты, включая обещанные F-16, партнеры Украины еще не передали, и этой информации стоит доверять, отметил он в разговоре с Фокусом.

"Если проанализировать возможности дальнобойных ЗРК, то у SAMP-T объявленная дальность уничтожения самолетов — до 100 километров. А у Patriot — 160 километров. Вот вам просчет, чем могли сбить", — поясняет инженер.

Станции управления и радиолокации ЗРК могли вынести в тыл на 15 километров. Радар системы ПВО включили один раз, чтобы ударить по схваченным целям, а российские пилоты не обратили внимание на соответствующий сигнал, предположил Романенко.

Напомним, российские пилоты недавно гадали, что будет в случае уничтожения самолета ДРЛО А-50. Оккупанты утверждали, что это одна из самых сложных целей для поражения и по уровню защиты приравнивается к авианосцу.

Фокус ранее писал, что космическое агентство NASA и военный концерн Lockheed Martin 12 января показали новый сверхзвуковой реактивный самолет X-59. Борт преодолевает звуковой барьер без сильного грохота.