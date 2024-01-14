ЗСУ підбили два літаки РФ над Азовським морем: зв'язок з А-50 втрачено, — нардеп

Заступник голови оборонного комітету Ради Юрій Мисягін стверджує, що Силам оборони вдалося уразити А-50 ДРЛО та бомбардувальник ІЛ-22, який після влучання намагався дістатися до найближчого аеродрому та згодом зник з радарів.

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Ввечері 14 січня українські військові могли уразити два літаки Повітряно-космічних сил Російської Федерації над акваторією Азовського моря. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі.

"Близько 21:00 українськими підрозділами було нанесено вогневе ураження по двох літаках ПКС РФ, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22, які перебували над акваторією Азовського моря", — сказав Юрій Мисягін.

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Він зазначив, що борт А-50 було збито, тоді як Іл-22М підбито, він перебував у повітрі та намагався дістатися до найближчого аеродрому. Проте в районі Керчі після початку зниження зник з радарів.

У Telegram-каналі з моніторингу ворожої авіації monitor повідомили, що в районі Азовського моря було втрачено зв'язок з російським А-50 ДРЛО.

"Втрата зв'язку із ворожим ДРЛО А-50 в Азовському морі. Ймовірно збитий чи пошкоджений", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що на момент виходу публікації командування ЗСУ не прокоментувало нові втрати ПКС РФ.

Видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в Силах оборони наголосило, що Повітряні сили ЗСУ збили військовий літак ПКС РФ А-50 та пошкодили Іл-22М11 з бортовим номером 75106.

За інформацією джерела, близько 21:10-21:15 14 січня літак А-50 було збито відразу після його заступу на чергування в району Кирилівки. Борт зник з радарів та припинив відповідати на запити тактичної авіації. Пізніше пілот Су-30 ПКС РФ виявив займання та падіння невстановленого літака.

Натомість борт Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового, він був підбитий близько 21:00 вздовж узбережжя Азовського моря. Проте літак планував здійснити посадку в Анапі після ураження, зокрема запросив евакуацію, виклик "швидкої" та пожежної машини. Також з'явилося перехоплення розмови борта з диспетчером аеродрому в Анапі.

Нагадаємо, 17 листопада 2023 року у британській розвідці повідомили, що російські військові вперше використали літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Зокрема, ворог використовує ці борти для ідентифікації цілей над територією України для ЗРК С-400.

4 січня головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, що зменшити інтенсивність ракетних обстрілів ЗС РФ по Україні можна, якщо знищити російські літаки ще на землі.