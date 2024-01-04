"Єдина стратегія": аналітик розповів, як можна запобігати ракетним атакам РФ

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, винищувачі F-16, які незабаром має отримати Україна, не зможуть дістати МіГ-31К над Тульською областю і Ту-95МС над Каспійським морем.

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Єдиним способом зменшити інтенсивність ракетних обстрілів України є знищення російських літаків на землі. Про це сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі "Українського радіо" 3 січня.

Олег Катков зазначив, що за останні дні ворог випустив по Україні близько 150 крилатих ракет, продемонструвавши, що може здійснювати концентровану атаку.

Відповідаючи на запитання про те, чи може Україна дістати літаки ЗС РФ, які здійснюють пуски, експерт зазначив, що найбільш далекобійний ЗРК, який є на озброєнні в України — це Patriot.

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За словами Олега Каткова, для знищення МіГ-31К, здатних запускати "Кинджали", системи Patriot довелося б розмістити "десь на північ від Бєлгорода". Те ж саме стосується російських Ту-95МС, які є носіями Х-101.

"Єдина, виключно гіпотетична ситуація, це можливість збиття Ту-22М3 з ракетами Х-22. Але для цього практично потрібно буде поставити Patriot на кордоні", — сказав аналітик.

Як зазначає Олег Катков, навіть обіцяні Україні винищувачі F-16 не зможуть дістати МіГ-31К над Тульською областю і Ту-95МС над Каспійським морем. На його думку, для знищення російських літаків Києву потрібно завдавати далекобійних ударів. Як приклад він навів атаки по аеродрому стратегічної авіації РФ в Енгельсі під Саратовом.

"Єдиною стратегією зменшення ракетних обстрілів з боку РФ є знищення літаків на землі", — сказав експерт.

Нагадаємо, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень доктор Джейд МакГлінн вважає, що Росія хоче скористатися зволіканням американського Конгресу щодо надання допомоги Україні, сподіваючись вичерпати ракетні запаси України.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що рівень підготовки української енергетики до майбутніх ворожих атак "досить непоганий". За його словами, після атаки 2 січня пошкоджену інфраструктуру було відновлено за кілька годин.