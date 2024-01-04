"Единственная стратегия": аналитик рассказал, как можно предотвращать ракетные атаки РФ

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, истребители F-16, которые вскоре должна получить Украина, не смогут достать МиГ-31К над Тульской областью и Ту-95МС над Каспийским морем.

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Единственным способом уменьшить интенсивность ракетных обстрелов Украины является уничтожение российских самолетов на земле. Об этом сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире "Украинского радио" 3 января.

Олег Катков отметил, что за последние дни враг выпустил по Украине около 150 крылатых ракет, продемонстрировав, что может совершать концентрированную атаку.

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина достать самолеты ВС РФ, которые осуществляют пуски, эксперт отметил, что наиболее дальнобойный ЗРК, который есть на вооружении у Украины – это Patriot.

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По словам Олега Каткова, для уничтожения МиГ-31К, способных запускать "Кинжалы", системы Patriot пришлось бы разместить "где-то к северу от Белгорода". То же самое касается российских Ту-95МС, которые являются носителями Х-101.

"Единственная, исключительно гипотетическая ситуация, это возможность сбивания Ту-22М3 с ракетами Х-22. Но для этого практически нужно будет поставить Patriot на границе", — сказал аналитик.

Как отмечает Олег Катков, даже обещанные Украине истребители F-16 не смогут достать МиГ-31К над Тульской областью и Ту-95МС над Каспийским морем. По его мнению, для уничтожения российских самолетов Киеву нужно наносить дальнобойные удары. В качестве примера он привел атаки по аэродрому стратегической авиации РФ в Энгельсе под Саратовом.

"Единственной стратегией уменьшения ракетных обстрелов со стороны РФ является уничтожение самолетов на земле", — сказал эксперт.

Напомним, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований доктор Джейд МакГлинн считает, что Россия хочет воспользоваться промедлением американского Конгресса по предоставлению помощи Украине, надеясь исчерпать ракетные запасы Украины.

В свою очередь председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что уровень подготовки украинской энергетики к будущим вражеским атакам "достаточно неплохой". По его словам, после атаки 2 января поврежденная инфраструктура была восстановлена за несколько часов.