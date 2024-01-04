У масованих ракетних обстрілах України беруть участь до 2000 росіян, — експерт (відео)

За словами авіаексперта Валерія Романенка, екіпаж одного бомбардувальника ТУ-95МС охоплює щонайменше сім осіб. Крім того, на землі на кожен літак припадає ще по десять фахівців.

Related video

До масованих ракетних атак Збройних сил Російської Федерації по Україні причетні до 2000 осіб. Про це сказав авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі "Панюта.Підсумки" 3 січня.

Валерій Романенко зазначив, що екіпаж російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця ТУ-95МС налічує щонайменше сімох осіб.

На землі кожен літак обслуговує ще не менше десятка людей. Йдеться про фахівців з різних видів обладнання літака, зброярів, а також тих, хто здійснює заправку, буксирування та охорону літака.

Таким чином до масованих ракетних атак на українські міста причетні сотні людей. За підрахунками експерта, в одному такому обстрілі можуть брати участь до 2000 росіян.

Валерій Романенко також згадав про те, що для обслуговування літаків МіГ, які запускають "Кинджали", потрібно менше людей. Експерт підкреслив, що наразі в окупантів є тільки 12 таких винищувачів.

Нагадаємо, вранці 2 січня ЗС РФ здійснили масовану ракетну атаку із застосуванням великої кількості балістичних ракет. Окупанти застосували майже сто ракет різних типів, принаймні 70 із них було збито, майже 60 — у районі Києва.

Ще одну масовану атаку ЗС РФ здійснили 29 грудня. Ворог випустив по Україні 6 БПЛА типу Shahed-136/131, 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 крилатих ракет Х-22/Х-32, 14 балістичних ракет С-300/С-400/"Іскандер-М", 5 аеробалістичних ракет "Кинджал", 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П і одну ракету Х-59.