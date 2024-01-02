Україна відбила наймасштабнішу в світі атаку із застосуванням гіперзвукової зброї, – Чмут

Жодна країна світу ніколи не воювала з подібною зброєю і не відбивала такі удари, вважає голова фонту "Повернись живим".

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Вранці 2 січня 2024 року українська ППО змогла відбити масовану ракетну атаку із застосуванням великої кількості балістичних ракет. Про це написав український волонтер, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Подякуйте знайомим ППОшникам — сьогодні вони успішно відбили наймасштабнішу в світі комбіновану ракетну атаку з застосуванням гіперзвукової зброї. Жодна країна світу ніколи не воювала з подібною зброєю. Жодна країна світу не відбила такі атаки", — написав він.

Президент України зазначив, що російські окупанти застосували майже сто ракет різних типів, принаймні 70 з них було збито, майже 60 — у районі Києва.

"2 січня 24-го року – і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. "Петріоти", "айріси", "насамси" – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме", — сказав президент.

У Повітряних силах України 2 січня повідомили про знищення 72 повітряних цілей із 99, якими атакували Україну ЗС РФ.

"Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К. Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П", — йдеться в повідомленні.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі:

10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр".

Нагадаємо, що вранці, 2 січня, російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі. Повітряна тривога в Києві лунала двічі — о 2:24 годині та о 5:53 і сумарно тривала майже 6 годин.

Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Києву 2 січня загинули 2 людини, а 43 дістали поранення. В Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб і 134 людини були евакуйовані.