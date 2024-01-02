Ракетний удар по Києву: пошкоджено будинки, є загибла та десятки поранених (фото, відео)

У Солом'янському районі є руйнування багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди. За попередньою інформацією поранено 27 осіб, одна жінка померла у кареті швидкої допомоги. На місці працюють відповідні служби.

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Вранці 2 січня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі. Фокус зібрав усі подробиці ракетного удару по Києву.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що це вже другий поспіль масований удар ЗС РФ по Києву.

Вночі та зранку 2 січня повітряна тривога у Києві лунала двічі – о 2:24 годині та о 5:53. Сумарно повітряна тривога тривала майже 6 годин.

Фото: Нацполіція

Перша тривога була пов’язана із рухом близько 15 ударних безпілотників. Невдовзі у Повітряних силах повідомили про зліт ворожих бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

За інформацією КМВА, по Києву було хвилями випущено із бомбардувальників крилаті ракети типу Х-101/Х555/Х-55. Разом з цим окупанти випустили із літаків МіГ-31 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Фото: Нацполіція

Силами протиповітряної оборони було збито усі ворожі ударні безпілотники, понад 60 крилатих ракет та близько 10 ракет "Кинджал".

Зокрема, внаслідок ворожої атаки у столиці є руйнування будинків, найбільше постраждав Солом’янський район. Повідомляється про загоряння багатоповерхівок, у середині будівель заблоковані люди. За попередньою інформацією поранено 27 людей.

Фото: ДСНС

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, 86-річна жінка померла у кареті швидкої допомоги. Наразі в одній зі шкіл Солом’янського району облаштували пункт обігріву для людей, які постраждали внаслідок атаки.

На місці працюють рятувальники, під завали будинку можуть знаходитися люди. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, із багатоповерхівки евакуйовано понад 130 людей.

Окрім того, в інших районах Києва також фіксують пошкодження житлових будинків та нежитлових приміщень, а саме:

Деснянський район – загорівся супермаркет;

Даницький район – пошкоджено нежитлові приміщення;

Голосіївський район – падіння уламків на відкритій території;

Печерський район – падіння уламків на дві багатоповерхівки та приватний будинок;

Оболонський район – пожежа у житловому будинку, падіння уламків на території нежитлової будівлі і складські приміщення;

Святошинський район – падіння уламків на нежитлову забудову;

Шевченківський район – уламки впали на відкриту територію.

Також у Подільському районі внаслідок атаки повідомляється про пожежу на ринку, пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання. Відомо про загоряння автомобілів.

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Уламки ворожих ракет впали на нежитлову забудову. Імовірно, що в одному із житлових будинків виникла пожежа, втім ця інформація перевіряється.

У поліції Києва повідомили, що серед постраждалих внаслідок масованої атаки є діти. Також наслідки ворожого удару опублікував голова Дарницької військової адміністрації Києва Микола Калашник.

Він зазначив, що у мікрорайоні Бортничі є пошкодження приватних будинків та церкви, постраждалих немає. На місцях працюють відповідні служби.

Фото: Николай Калашник Фото: Николай Калашник Фото: Николай Калашник Фото: Николай Калашник Фото: Николай Калашник

Також внаслідок ракетної атаки частина Києва та області залишилися без електропостачання. Енергетики кажуть, що відсутність світла пов’язана з атакою окупантів. За інформацією "Укренерго" без світла залишається близько 250 тисяч споживачів на Київщині, втім застосовувати графіки відключення світла не планується.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА повідомив про чотири атаки на Харків. За попередньою інформацією одна людина загинула, ще понад 22 людини отримали поранення. Також у Харкові пошкоджено житлові будинки та автівки.

Також у Повітряних силах повідомляли, що у ніч на 2 січня ЗС РФ запустили по Україні 35 ударних дронів, усі вони були знищені засобами ППО.