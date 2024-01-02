Ракетный удар по Киеву: повреждены дома, есть погибшая и десятки раненых (фото, видео)

В Соломенском районе есть разрушения многоэтажки, под завалами могут быть люди. По предварительной информации ранены 27 человек, одна женщина погибла в карете скорой помощи. На месте работают соответствующие службы.

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Утром 2 января российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены дома, есть пострадавшие и погибшие. Фокус собрал все подробности ракетного удара по Киеву.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что это уже второй подряд массированный удар ВС РФ по Киеву.

Ночью и утром 2 января воздушная тревога в Киеве звучала дважды — в 2:24 часа и в 5:53. Суммарно воздушная тревога длилась почти 6 часов.

Фото: Нацполиция

Первая тревога была связана с движением около 15 ударных беспилотников. Вскоре в Воздушных силах сообщили о взлете вражеских бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

По информации КГВА, по Киеву были волнами выпущены с бомбардировщиков крылатые ракеты типа Х-101/Х555/Х-55. Вместе с этим оккупанты выпустили из самолетов МиГ-31 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Фото: Нацполиция

Силами противовоздушной обороны были сбиты все вражеские ударные беспилотники, более 60 крылатых ракет и около 10 ракет "Кинжал".

В частности, в результате вражеской атаки в столице есть разрушения домов, больше всего пострадал Соломенский район. Сообщается о возгорании многоэтажек, в середине зданий заблокированы люди. По предварительной информации ранены 27 человек.

Фото: ДСНС

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, 86-летняя женщина погибла в карете скорой помощи. Сейчас в одной из школ Соломенского района обустроили пункт обогрева для людей, пострадавших в результате атаки.

На месте работают спасатели, под завалами дома могут находиться люди. По словам главы МВД Игоря Клименко, из многоэтажки эвакуированы более 130 человек.

Кроме того, в других районах Киева также фиксируют повреждения жилых домов и нежилых помещений, а именно:

Деснянский район — загорелся супермаркет;

Даницкий район — повреждены нежилые помещения;

Голосеевский район — падение обломков на открытой территории;

Печерский район — падение обломков на две многоэтажки и частный дом;

Оболонский район — пожар в жилом доме, падение обломков на территории нежилого здания и складские помещения;

Святошинский район — падение обломков на нежилую застройку;

Шевченковский район — обломки упали на открытую территорию.

Также в Подольском районе в результате атаки сообщается о пожаре на рынке, повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения. Известно о возгорании автомобилей.

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ВС РФ ударили по Харькову "Кинжалами": в городе десятки пострадавших, есть разрушения (фото)

Обломки вражеских ракет упали на нежилую застройку. Предположительно, что в одном из жилых домов возник пожар, впрочем, эта информация проверяется.

В полиции Киева сообщили, что среди пострадавших в результате массированной атаки есть дети. Также последствия вражеского удара опубликовал глава Дарницкой военной администрации Киева Николай Калашник.

Он отметил, что в микрорайоне Бортничи есть повреждения частных домов и церкви, пострадавших нет. На местах работают соответствующие службы.

Фото: Николай Калашник Фото: Николай Калашник Фото: Николай Калашник Фото: Николай Калашник Фото: Николай Калашник

Также в результате ракетной атаки часть Киева и области остались без электроснабжения. Энергетики говорят, что отсутствие света связано с атакой оккупантов. По информации "Укрэнерго" без света остается около 250 тысяч потребителей на Киевщине, впрочем применять графики отключения света не планируется.

Напомним, председатель Харьковской ОГА сообщил о четырех атаках на Харьков. По предварительной информации один человек погиб, еще более 22 человек получили ранения. Также в Харькове повреждены жилые дома и автомобили.

Также в Воздушных силах сообщали, что в ночь на 2 января ВС РФ запустили по Украине 35 ударных дронов, все они были уничтожены средствами ПВО.