Десятки раненых и пуски "Кинжалов": подробности массированных ударов по Киеву и Харькову

Известно об одном погибшем человеке и 40 раненых в Харькове. В Киеве наблюдаются перебои с водой, светом, газом и связью.

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В результате массированных ракетных ударов в Киеве пострадали шесть районов. Из-за падения обломков ракет вспыхнул пожар в складском помещении, есть обесточивание и повреждения объектов инфраструктуры. В Харькове от удара РФ погиб один человек. О последствиях ракетной атаки ВС РФ говорится в Telegram-каналах мэра столицы Виталия Кличко и мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам Кличко, повреждения в результате российского удара есть в следующих районах города:

Подольский район — повреждение объекта гражданской инфраструктуры, пожар в нескольких местах. В частности, горит в складском помещении. Площадь возгорания — около 2 тыс. кв. м. Кроме того, есть повреждения газовой трубы;

Святошинский район — попадание в объект гражданской инфраструктуры;

Печерский район — попадание в крышу многоэтажного дома, в результате чего начался пожар. Также есть вызов еще по одному адресу, написал Кличко, но не уточнил, что там произошло;

Оболонский район — пожар на складе;

Деснянский район — пожар в помещении супермаркета;

Соломенский район — повреждение и возгорание в многоквартирном доме. Получили ранения 16 человек, из них 15 доставили в больницу.

Также мэр сообщил, что некоторые объекты на территории столицы обесточены и отмечается уменьшение давления воды.

В 9:32 Виталий Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, 117 людей вывели из сооружения.

"Пострадали на данный момент 20 человек. 19 из них медики госпитализировали. В здании возгорание и сильное задымление. Все службы работают на месте", — добавил мэр.

В 9:16 корреспонденты Фокуса сообщили об очередных взрывах в Киеве. При этом мониторинговые каналы указывают, что возможна работа сил ПВО. О последствиях новой атаки РФ местные власти пока не сообщили.

Игорь Терехов в 8:03 сообщил, что в Харькове в результате удара РФ в центре города возник пожар. На место возгорания выехали пожарные.

Между тем председатель Харьковской ОГА добавил детали к утренним событиям. По словам чиновника, россияне ударили по городу около четырех раз. Ориентировочное время — около 7:20. Район, который оказался под ударом — Шевченковский. По предварительным данным, погиб один человек, получили ранения 22 человека, из них 16 доставлены в больницу. Враг повредил жилые дома и автомобили, уточнил чиновник.

Позже Терехов уточнил количество жертв российского обстрела. По словам чиновника, 41 человек получил ранения в результате повреждения многоэтажки.

Обстрел Украины — детали удара 2 января

Отметим, утром 2 января Воздушные силы ВСУ предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС, которые постепенного вышли в точку пуска ракет. Позже стало известно, что РФ действительно запустила ракеты Х-47 "Кинжал", которые угрожали Киеву. Местные жители сообщили о взрывах в нескольких районах, также писали, что кое-где пропал свет и связь.

В ночь с 1 на 2 января россияне атаковали Украину стаей дронов-камикадзе. Согласно заявлению Воздушных сил, сбили все российские БПЛА. В результате падения обломков в столице возник пожар, сообщили в КГГА.