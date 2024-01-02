ВС РФ ударили по Харькову "Кинжалами": в городе десятки пострадавших, есть разрушения (фото)

По информации мэра города Игоря Терехова, в ходе вражеского обстрела пострадали 45 человек, погибла женщина. В ГСЧС заявили о масштабных разрушениях инфраструктуры и нескольких пожарах.

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В результате обстрела Харькова со стороны Вооруженных сил России, пострадали 45 человек, есть погибшие. Об этом во вторник, 2 января, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По информации городского головы, ВС РФ наносили удары аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

"Есть информация, которая требует уточнения, о 41 раненом. Также есть информация о погибших — их количество уточняется", — сообщил Терехов.

В частности, сообщалось о погибшей женщине, данніе устанавливаются.

Позже градоначальник уточнил информацию — всего известно о 45-и раненых, среди которых пятеро детей возрастом от 6-и до 13-и лет.

В ходе обстрела пострадала советница главы облсовета

Советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова и ее несовершеннолетний сын пострадали во время вражеского обстрела. По ее словам, им чудом удалось избежать серьезных травм.

Фото: Facebook Фото: Facebook

"Мы живы. Малого успела спрятать. Хочу поблагодарить "экстренку" за быстрое прибытие в помощь. Стеклом порезало лицо и вынули стекло из ног. От госпитализации отказались. Мы потеряли все. Волонтерского "буса", который пережил все, также больше нет. 30 метров до воронки", — написала Попова на своей Facebook-странице.

Обстрел Харькова 2 января — последние новости

Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ВС РФ произвели по меньшей мере 6 ракетных ударов, все они пришлись по Шевченковскому району города.

"Это жилая застройка, это почти центр города Харькова", — пояснил Синегубов.

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Десятки раненых и пуски "Кинжалов": подробности массированных ударов по Киеву и Харькову

Из 41 пострадавших, о которых сообщалось выше, двое детей, они пребывают в больнице. Всего госпитализировано 17 человек, четверо из них пребывают в тяжелом состоянии.

"Разрушения достаточно значительные. На месте работают все подразделения ГСЧС, скорая помощь, полиция. Будет делать подомовой обход", — добавил Синегубов.

Последствия обстрела Харькова

По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела в городе произошли три пожара. Кроме того, зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

"Горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и газ, который вытекал из поврежденной газовой трубы", — сказано в сообщении ГСЧС.

Массированный обстрел Украины 2 января

Утром 2 января ВС РФ произвели массированный обстрел Украины с применением ракет и ударных дронов. ВСУ предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС. Позже стало известно о пусках ракет "Кинжал". Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, а также в Харькове. По последним данным, после обстрела Киева, 27 человек с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.

Ранее, в ночь на 2 января ВС РФ атаковали Украину ударными дронами. Согласно заявлению Воздушных сил, все БПЛА были перехвачены. В результате падения обломков в Киеве возник пожар.