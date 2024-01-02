Масована атака РФ: кожна система ППО врятувала щонайменше сотні життів, — Зеленський (відео)

Президент України зазначив, що російські окупанти 2 січня застосували майже сто ракет різних типів, принаймні 70 з них було збито, майже 60 — у районі Києва.

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Західні системи протиповітряної оборони врятували під час масованого обстрілу України у вівторок, 2 січня, сотні життів. Про це у відеозверненні заявив глава держави Володимир Зеленський.

За його словами російські окупанти застосували майже сто ракет різних типів, щонайменше 70 з них було збито, майже 60 — у районі Києва.

Нині, як уточнює президент, триває ліквідація наслідків атаки ворога, є загиблі.

"Мої співчуття всім рідним і близьким. Багато постраждалих. Усім надається необхідна допомога", — зазначає Зеленський.

Крім того, у відеозверненні глава держави подякував Повітряним силам, зенітникам, мобільним вогневим групам, працівникам ДСНС, поліцейським, лікарям та "кожному й кожній, хто допомагає людям".

Також Зеленський наголосив, що західні системи ППО врятували під час масованого обстрілу сотні життів.

"Петріоти", "айріси", "насамси" — кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме", — зазначив він.

Масований обстріл України 2 січня: що відомо

Вранці 2 січня росіяни здійснили масований обстріл України. ЗС РФ застосували ракети та ударні дрони. Повітряні сили попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС. Пізніше стало відомо про пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали в Києві та області, а також у Харкові. За останніми даними, після обстрілу Києва, 27 осіб із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок масованих ракетних ударів у столиці постраждали шість районів, зокрема, Подільський, Святошинський, Печерський, Оболонський, Деснянський та Солом'янський.

Нагадаємо, у ніч із 1 на 2 січня росіяни атакували Україну зграєю дронів-камікадзе. Згідно із заявою Повітряних сил, збили всі російські БПЛА. Унаслідок падіння уламків у столиці виникла пожежа, повідомили в КМДА.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок масованого обстрілу України з боку Росії постраждали 92 людини.