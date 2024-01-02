ЗС РФ масово атакували Україну дронами Shahed: у регіонах сталися пожежі, деталі (фото)

Під час масованої атаки вибухи пролунали щонайменше у двох регіонах. Системи ППО активно працювали у Миколаївській та Київській областях, а уламки Shahed спричинили пожежі.

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В ніч з 1 на 2 січня РФ запустила кілька хвиль дронів-камікадзе Shahed-136, які загрожували Києву, а також іншим центральним та західним регіонам країни. Російські безпілотники підлітали до столиці з кількох напрямків, громадяни повідомляли про роботу ППО. Про пуски дронів повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил.

Перші повідомлення про старт руху "шахедів" у Telegram-каналі Повітряних сил опублікували о 21:40. Вказували, що безпілотники помітили над Харківською та Дніпропетровською областями: рухались на захід та північ.

Пізніше сигнал повітряної тривоги поширився на інші області: о 23:30 у небі над Україною зафіксували п'ять груп дронів, з них дві рухались у західному напрямку, три — у напрямку Києва. О 1:30 сигнали повітряної тривоги дістались до Вінниччини, Полтавщини та Черкащини. О 3:29 Повітряні сили попередили про загрозу у Броварському районі під Києвом та біля Золотоноші на Черкащині.

Крім того, дрони зуміли дістатись до Київщини. О 3:19 повідомляли про вибухи у столиці та Київській області.

О 6:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили про підсумки російської атаки в ніч на 2 січня. Ворог запустив по Україні 35 ударних дронів, які стартували з Криму (полігон на мисі Чауда) та з Приморсько-Ахтарська (у Краснодарському краї РФ). Сили ППО збили усі 35 російських ударних БПЛА.

Атака дронів-камікадзе Shahed-136 в ніч на 2 січня 2023 року Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічний обстріл РФ — деталі

Зазначимо, о 3:30 мер Києва Володимир Кличко повідомив про роботу ППО над столицею. Зі слів посадовця, уламок "шахеда" упав у Деснянському районі — до місця падіння попрямували відповідні служби. Про постраждалих поки що інформації немає.

О 3:50 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував допис, в якому ішлося про роботу рятувальних служб у регіоні. Про наслідки російської атак інших деталей чиновник не навів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про вибухи у місті та зазначив, що вони пов'язані з активною роботою ППО.

"Є загоряння на території міста внаслідок падіння уламків БпЛА. Подробиці — зранку", — написав Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

Голови інших регіонів, над якими пролітали "шахеди" — Черкащини, Кіровоградщини тощо — публікували повідомлення про початок та завершення повітряної тривоги. Про роботу ППО посадовці не заявляли.

Росія у перші дні 2024 року продовжує масово запускати дрони по Україні. Зокрема, в ніч на 1 січня Повітряні сили нарахували у повітрі 90 безпілотників. З них 85 було збито. Попередня масова атака відбулась 29 грудня — того дня росіяни вдарили кількома видами ракет і безпілотників. Звуки вибухів чули у шести найбільших містах країни — в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі. Також вибухало у Конотопі на Черкащині. Місцеві військові адміністрації повідомляли про поранених та загиблих: у перші години після атаки стало відомо про 18 українців, убитих росіянами.

У Національній поліції України повідомили, що атака 29 грудня забрала життя близько 30 громадян, ще 150 отримали поранення. Крім того, у Києві, де сталось влучання уламків у Шевченківському районі, продовжують діставати тіла загиблих — станом на 1 січня їх вже 28 осіб. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці оголошено жалобу через жертв російського обстрілу