Обстріл України 29 грудня: скільки жертв та постраждалих в Києві, Дніпрі та інших містах

За інформацією Служби порятунку, працівники ДСНС ще й досі розбирають завали руйнувань, спричинених бомбардуванням РФ, тому кількість жертв ракетної атаки може зростати.

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Відповідні служби документують наслідки чергового воєнного злочину армії РФ — масованого ракетного удару по населених пунктах України 29 грудня. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій та Національна поліція, а також військові адміністрації на місцях повідомляють в телеграм-каналах.

Вже зафіксовано 51 ворожий обстріл, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Загалом по Україні на 17:00 30 загиблих і 153 травмованих через ракетний обстріл російських окупантів.

Стисло по ситуації в містах

Дніпро

6 осіб загинули та 28 дістали поранення. Серед загиблих — дитина та поліцейський. У пологовому будинку працівники ДСНС врятували 12 породіль і 4 немовлят.

Харків і Харківська область

3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення, з яких 11 госпіталізовані, 3 людини у важкому стані.

Запоріжжя

8 людей загинули, 13 поранені. Серед загиблих — вчителька початкових класів.

Одеса та Одеська область

Загинуло 4 людей, 26 дістали поранення внаслідок влучання у житлові будинки. Серед потерпілих двоє малолітніх дітей — 6 і 8 років, а також вагітна.

Львів

Одна людина загинула, 30 — травмовано. Серед поранених — двоє дітей.

Київ та Київська область

Загинули 8 людей, 30 — травмовані.

Також поранення отримала одна людина в області.

Сумська область

У місті Конотоп 4 травмованих.

Черкаська область

У місті Сміла травмовано 9 людей, одна з них — дитина.

Служба порятунку продовжує працювати

Рятувальники ДСНС працюють на місцях розбору завалів у 4 областях та Києві. Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів ліквідовано, за винятком Львівської області, де триває гасіння загоряння, а саме:

у Дніпрі триває розбір завалів приватного будинку та пошуки однієї людини;

у столиці рятувальники розбирають завали на складі будматеріалів. Також триває розбір завалів та пошук людей у двох зруйнованих складських будівлях Києва;

в Одесі продовжуються аварійно-рятувальні роботи в 16-поверховому та 3-поверховому житлових будинках;

у Запоріжжі вогнеборці працюють на місцях удару по двох приватних будинках, тривають пошуки людини;

у Львівській області триває ліквідація пожежі у цеху.

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