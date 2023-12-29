Обстрел Украины 29 декабря: сколько жертв и пострадавших в Киеве, Днепре и других городах

По информации Службы спасения, работники ГСЧС до сих пор разбирают завалы разрушений, вызванных бомбардировкой РФ, поэтому количество жертв ракетной атаки может расти.

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Соответствующие службы документируют последствия очередного военного преступления армии РФ — массированного ракетного удара по населенным пунктам Украины 29 декабря. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная полиция, а также военные администрации на местах сообщают в телеграм-каналах.

Уже зафиксирован 51 вражеский обстрел, в результате чего повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Всего по Украине на 17:00 30 погибших и 153 травмированных из-за ракетного обстрела российских оккупантов.

Кратко по ситуации в городах

Днепр

6 человек погибли и 28 получили ранения. Среди погибших — ребенок и полицейский. В роддоме работники ГСЧС спасли 12 рожениц и 4 младенцев.

Харьков и Харьковская область

3 человека погибли, 13 мирных жителей получили ранения, из которых 11 госпитализированы, 3 человека в тяжелом состоянии.

Запорожье

8 человек погибли, 13 ранены. Среди погибших — учительница начальных классов.

Одесса и Одесская область

Погибло 4 человека, 26 получили ранения в результате попадания в жилые дома. Среди пострадавших двое малолетних детей — 6 и 8 лет, а также беременная.

Львов

Один человек погиб, 30 — травмированы. Среди раненых — двое детей.

Киев и Киевская область

Погибли 9 человек, 30 — травмированы.

Также ранения получил один человек в области.

Сумская область

В городе Конотоп 4 травмированных.

Черкасская область

В городе Смела травмированы 9 человек, один из них — ребенок.

Служба спасения продолжает работать

Спасатели ГСЧС работают на местах разбора завалов в 4 областях и Киеве. Пожары, возникшие в результате обстрелов ликвидированы, за исключением Львовской области, где продолжается тушение возгорания, а именно:

в Днепре продолжается разбор завалов частного дома и поиски одного человека;

в столице спасатели разбирают завалы на складе стройматериалов. Также продолжается разбор завалов и поиск людей в двух разрушенных складских зданиях Киева;

в Одессе продолжаются аварийно-спасательные работы в 16-этажном и 3-этажном жилых домах;

в Запорожье пожарные работают на местах удара по двум частным домам, продолжаются поиски человека;

во Львовской области продолжается ликвидация пожара в цехе.

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Фокус писал, что утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и в Киеве. Днем российские оккупанты второй раз 29 декабря нацелились ракетными ударами на Черкасскую и Сумскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные атаковали Украину почти всем, что имеют в своем арсенале. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские военные атаковали Украину различными воздушными средствами. По его словам, мишенью атаки была вся территория страны.