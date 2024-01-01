Обстріл України 1 січня: ЗС РФ атакували кілька регіонів у перший день 2024 року, є жертви (фото)

Ворог не перестає тероризувати Україну. 1 січня внаслідок атаки ворожих безпілотників є поранені та загиблі в різних регіонах країни.

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Перший день 2024 року для України став продовженням терору з боку російських військових. У новорічну ніч міста зазнали обстрілів безпілотниками та ракетами. Не припинилися вони і вдень. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріли на цей момент.

Під ударом 1 січня опинилися Сумська, Херсонська, Дніпропетровська, Київська області, Київ, а також інші регіони.

Київ і область

За інформацією очільника КОВА Олександра Кравченка, повітряна тривога в області оголошувалася протягом дня року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих безпілотників.

Протягом цього часу в Київській області працювала ППО.

"Завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях влучень в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Водночас зафіксовано падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області. Уже відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків і чотирьох легкових автомобілів. Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано", — написав посадовець, додавши, що разом із громадами влада збирає інформацію щодо потреб мешканців, пошкоджених будинків. Він пообіцяв, що їм буде надано всю необхідну допомогу. Кравченко також констатував, що жертв і постраждалих немає.

Харківська область

За даними Офісу Генпрокурора, 1 січня близько 1:10 окупанти з артилерії обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий. Ворожий снаряд влучив у дах п'ятиповерхового житлового будинку. Близько 9:00 російські військовослужбовці знову вдарили по селищу. За попередніми даними, з РСЗВ "Ураган". Також сьогодні ворог обстріляв смт Дворічна Куп'янського району. Загинув мирний житель.

Зранку російська армія завдала авіаудару по с. Кучерівка Куп'янського району. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Попередньо удар було завдано ФАБ-250. Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії Росії.

Херсонська область

Близько полудня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що ЗС РФ обстріляли житловий будинок у Велетенському. Під завалами опинилися двоє людей. 73-річна жінка отримала смертельні травми, і її тіло з-під уламків витягли рятувальники. Також відомо, що вдалося врятувати 50-річну місцеву жительку. У неї поранені нога та спина, тож її госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.

Обстрілу зазнало й селище Комишани. Окупанти пошкодили житловий будинок, усередині якого перебувала його господиня. Вона отримала черепно-мозкову травму та контузію. Потерпілу доправили до медзакладу.

Сумська область

У Сумській області, за повідомленнями обласної військової адміністрації, близько 15:00 ворожий "шахед" поцілив у двоповерховий будинок в Есманській громаді. Одна з його мешканок, 52-річна жінка, дістала важкі поранення, від яких померла в лікарні. З-під завалів дістали тіло 40-річного чоловіка. Ще одна жінка дістала поранення. Співробітники ДСНС продовжують розбір завалів.

Як повідомили в офісі Генпрокурора, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Дніпро і Дніпропетровська область

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, повідомив, що 1 січня росіяни запустили сім дронів-камікадзе на Нікопольщину.

"Накривав артилерійським вогнем. Бив по райцентру і Мирівському товариству", — пише він.

Також ЗС РФ атакували Кривий Ріг і район. Артобстрілу зазнала Зеленодольська громада. Були пошкоджені лінії електропередач та інтернет-зв'язку. На щастя, люди не постраждали.

Відповідні служби зараз зайняті усуненням наслідків атаки.

Також відомо про те, що в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Восток" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Сили ППО збили ракету над Дніпропетровщиною

Обстріл України в новорічну ніч

Нагадаємо, що в новорічну ніч в Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пізно ввечері 31 грудня пролунала ціла серія вибухів. В Одесі після атаки "шахедів" у місті є потрапляння уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виникли пожежі. Відомо про одного загиблого, 15-річного підлітка. Серед мешканців пошкоджених будинків є поранені.

Також ворог атакував Львів та область 10 безпілотниками. Уламки двох "шахедів" упали в місті. Музей Романа Шухевича на Білогорщі повністю знищено, а аграрний університет, де навчався Степан Бандера, суттєво пошкоджено.

Раніше Фокус писав, що російський президент Володимир Путін пригрозив новими ударами по Україні, а також розповідав, як МО РФ виправдало свої удари по Харкову.