Після обстрілу Бєлгорода Путін пригрозив новими ударами по Україні, — росЗМІ

За словами президента Росії Володимира Путіна, ЗС РФ наносять удари тільки по місцях скупчення українських військовослужбовців.

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Збройні сили Російської Федерації й надалі завдаватиме ударів по Україні нібито, як і раніше, лише по військових об'єктах. Про це 1 січня заявив президент РФ Володимир Путін під час поїздки до військового шпиталю імені Вишневського, повідомляє ТАСС.

"Ви, напевно, звернули увагу, що буквально наступного дня (після обстрілу Бєлгорода — ред.) таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, наносяться. І завтра будемо (це) робити", — підкреслив він.

За його словами, у відповідь Збройні сили РФ б'ють "високоточною зброєю по місцях, де у них (українських військових — ред.) приймаються рішення, по місцях скупчення військовослужбовців".

"Так і робитимемо", — додав Путін.

На думку очільника Кремля, російське населення, нібито, хочуть залякати і породити невпевненість усередині країни. "Ми нарощуватимемо удари, жоден злочин проти цивільного населення не залишиться безкарним", — додав Володимир Путін.

Президент РФ заявив, що "сама Україна для нас не ворог", а супротивником Росії є країни Заходу. Росія, за його словами, хоче завершити війну проти України, але лише "на своїх умовах".

"…Ми теж хочемо завершити конфлікт (війну — ред.) якомога швидше, тільки на наших умовах", — заявив Путін.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 1 січня відвідав поранених окупантів у госпіталі та розповів їм, проти кого вони насправді воювали.