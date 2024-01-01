После обстрела Белгорода Путин пригрозил новыми ударами по Украине, — росСМИ

По словам президента России Владимира Путина, ВС РФ наносят удары только по местам скопления украинских военнослужащих.

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Вооруженные силы Российской Федерации и в дальнейшем будут наносить удары по Украине якобы, как и раньше, только по военным объектам. Об этом 1 января заявил президент РФ Владимир Путин во время поездки в военный госпиталь имени Вишневского, сообщает ТАСС.

"Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день (после обстрела Белгорода — ред.) такие удары были нанесены. И сегодня, по моему мнению, наносятся. И завтра будем (это) делать", — подчеркнул он.

По его словам, в ответ Вооруженные силы РФ бьют "высокоточным оружием по местам, где у них (украинских военных — ред.) принимаются решения, по местам скопления военнослужащих".

"Так и будем делать", — добавил Путин.

По мнению главы Кремля, российское население, якобы, хотят запугать и породить неуверенность внутри страны. "Мы будем наращивать удары, ни одно преступление против гражданского населения не останется безнаказанным", — добавил Владимир Путин.

Президент РФ заявил, что "сама Украина для нас не враг", а противником России являются страны Запада. Россия, по его словам, хочет завершить войну против Украины, но только "на своих условиях".

"...Мы тоже хотим завершить конфликт (войну — ред.) как можно скорее, только на наших условиях", — заявил Путин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 1 января посетил раненых оккупантов в госпитале и рассказал им, против кого они на самом деле воевали.