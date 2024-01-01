Путин заявил, что Украина для него "не враг", а ВСУ "постепенно сдуваются" (видео)

Российский президент заверил оккупантов, что против них борются западные элиты. По его словам, бойцам, в которых летели снаряды, "трудно понять", но ситуация на фронте меняется.

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Президент РФ Владимир Путин 1 января посетил раненых оккупантов в госпитале и рассказал им, против кого они на самом деле воевали. Об этом известно из видео, обнародованного "РИА Новости".

Лидер страны-агрессора очертил главным противником РФ коллективный Запад, который якобы только использует Украину для войны.

"Дело не в том, что они помогают нашему противнику, они — наш противник. Они их руками решают свои вопросы, вот в чем все дело", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что так происходило "на протяжении веков".

"Сама Украина для нас не враг", — сказал президент России.

Врагами, по его словам, являются те, кто стремится "уничтожить российскую государственность" и достичь стратегического поражения РФ на поле боя. Эти противники "в основном" — на Западе. Хотя, как отметил Путин, и там есть люди, которые симпатизируют Кремлю.

"Есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и размерах, как они думают, неприемлемо", — рассказал президент РФ.

По его словам, эти "элиты" хотят раздробить Россию на пять частей и "не скрывают этого". Благодаря укрощению украинского правительства они якобы "создали конфликт" и теперь чужими руками борются с Москвой.

"Вы наверняка на поле боя видите, что постепенно сдуваются. Трудно понять, когда снаряд летит, но в целом ситуация на поле боя меняется. Несмотря на то, что весь "цивилизованный Запад" с нами борется", — заверил раненых оккупантов Путин.

Напомним, госсекретарь Польши Павел Залевский объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не решится вступать в прямой конфликт с НАТО.

В ГУР назвали одно условие, при котором президент России Владимир Путин захочет прекратить войну в Украине.