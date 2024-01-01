Путін заявив, що Україна для нього "не ворог", а ЗСУ "поступово здуваються" (відео)

Російський президент запевнив окупантів, що проти них борються західні еліти. З його слів, бійцям, в яких летіли снаряди, "важко зрозуміти", але ситуація на фронті змінюється.

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Президент РФ Володимир Путін 1 січня відвідав поранених окупантів у госпіталі та розповів їм, проти кого вони насправді воювали. Про це відомо з відео, оприлюдненого "РИА Новости".

Лідер країни-агресорки окреслив головним противником РФ колективний Захід, який нібито лише використовує Україну для війни.

"Справа не в тому, що вони допомагають нашому супротивникові, вони — наш супротивник. Вони їхніми руками розв’язують свої питання, ось у чому вся річ", — заявив Путін.

Він підкреслив, що так відбувалося "протягом століть".

"Сама Україна для нас не ворог", — сказав президент Росії.

Ворогами, з його слів, є ті, хто прагне "знищити російську державність" та досягти стратегічної поразки РФ на полі бою. Ці противники "в основному" — на Заході. Хоча, як зазначив Путін, і там є люди, які симпатизують Кремлю.

"Є так звані еліти, для яких існування Росії, в усякому разі в її сьогоднішніх якості й розмірах, як вони думають, неприйнятне", — розповів президент РФ.

З його слів, ці "еліти" хочуть роздробити Росію на п’ять частин і "не приховують цього". Завдяки приборканню українського уряду вони нібито "створили конфлікт" і тепер чужими руками борються з Москвою.

"Ви напевно на полі бою бачите, що поступово здуваються. Важко зрозуміти, коли снаряд летить, але загалом ситуація на полі бою змінюється. Попри те, що увесь "цивілізований Захід" з нами бореться", — запевнив поранених окупантів Путін.

Нагадаємо, держсекретар Польщі Павел Залевський пояснив, чому президент РФ Володимир Путін не наважиться вступати в прямий конфлікт з НАТО.

У ГУР назвали одну умову, за якої президент Росії Володимир Путін захоче припинити війну в Україні.