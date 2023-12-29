Путін через секретні канали намагається домовитися з Україною: роз'яснення ISW

За словами аналітиків, автори публікації побічно звинувачують саме Зеленського, а не Путіна, у відсутності серйозних переговорів. Стверджується, що повідомлення президента РФ через неофіційні канали точніше відображають його наміри, ніж публічні заяви Кремля.

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Видання The New York Times опублікувало статтю із закликом до України почати переговори з РФ і поступитися частиною території, посилаючись на повідомлення про те, що президент РФ Володимир Путін за допомогою неофіційних каналів і своїх посередників повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 грудня.

За словами аналітиків, автори публікації практично не звертають уваги на постійні публічні заяви Кремля про те, що РФ дотримується максимальних цілей в Україні. У матеріалі стверджується, що Україні нібито варто скористатися можливістю домовитися з РФ про припинення вогню, попри те, що є безліч причин вважати, що сигнали, які виходять від Путіна, нещирі.

Можливо, він планує використати час, поки триватимуть переговори, у своїх політичних і військових цілях, зазначають аналітики. У статті стверджується, що Україні не потрібно повертати всю територію, щоб вийти переможцем із війни: "сильна, незалежна, безпечна", орієнтована на Захід Україна — це теж перемога.

Мирні переговори України та РФ: неофіційні канали

Президента України Володимира Зеленського автори закликають узяти участь у переговорах про припинення вогню і не розглядати це як поразку. У публікації непрямо звинувачують саме Зеленського, а не Путіна, у відсутності серйозних переговорів.

Стверджується, що повідомлення Путіна, які передаються через неофіційні канали, точніше відображають його наміри, ніж публічні заяви кремлівських чиновників.

Але це не цілком узгоджується з відкритими заявами Кремля, адресованими міжнародній і внутрішній аудиторії. У них неодноразово наголошувалося, що керівництво РФ не зацікавлене в серйозних переговорах з Україною або Заходом.

28 грудня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів на запитання журналістів про можливість переговорів у 2024 році. Він заявив, що війна триватиме, і що цілями РФ залишаються роззброєння українських військ ("демілітаризація"). Медведєв також поскаржився на те, що Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ позначено на картах як українські міста (водночас жодне з них не окуповане РФ).

Коментарі Медведєва підтверджують безліч інших вказівок на те, що у РФ мають намір окупувати території за межами нинішньої лінії зіткнення і за межами чотирьох областей і Криму.

За словами Медведєва, РФ завжди була відкрита до переговорів з Україною, самі ж переговори можуть тривати до "повної поразки та капітуляції" України.

Уряд України, зі свого боку, послідовно працює над мирним планом із 10 пунктів, вважають аналітики. За їхніми словами, автори публікації в NYT також не згадують про жахи, які російська окупація принесла українському народу.

"Російські сили та адміністрації проводять масштабні та цілеспрямовані етнічні чистки, насильно та незаконно депортуючи українців у Росію та замінюючи їх росіянами й мігрантами", — йдеться в публікації.

Влада РФ у різний спосіб вивезла з України десятки тисяч дітей, серед іншого російські сім'ї примушували їх всиновлювати. Окупаційні адміністрації систематично працюють над знищенням української мови, культури, історії та етнічної приналежності на окупованих територіях, що неодноразово документувалося в ISW.

Нагадаємо, що голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Захід змінює стратегію — від повної перемоги України до поліпшення позиції на переговорах із РФ.

Також повідомлялося, що російські війська просунулися під Роботиним і до коксохіму в Авдіївці. Але ЗСУ атакують під Головкою.